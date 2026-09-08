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Федерацията по джудо награди призьорите от световното първенство за юноши до 18 години

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Премията за златен медал от Младежката олимпиада ще бъде 5000 евро, сребърният медар е оценен на 3000 евро, а бронзовият - на 1000.

Джудо
Снимка: Startphoto.bg
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Ръководството на БФ Джудо, в лицето на президента доц. д-р Румен Стоилов и члена на Управителния съвет Антон Големанов връчиха парични премии на призьорите от световното първенство за юноши до 18 години в Еквадор.

Цветомир Вълков в категория над 90 кг спечели бронзов медал, което е първо българско отличие на подобен форум от 9 години насам. Иван Николчев в категория до 81 кг завърши на престижното пето място, а Владимир Тодоров в категория до 66 кг на седмо място. Цветомир Вълков бе награден с премия от 1200 евро от федерацията, Иван Николчев с 600 евро, а Владимир Тодоров - с 400 евро. Старши-треньорът на националния отбор Георги Георгиев и екипа му ще си разделят 2200 евро да успехите, постигнати от техните състезатели.

„Благодаря на медиите, че винаги сте до нас и отразявате успехите ни. Благодаря на спортния министър Енчо Керязов и на неговото министерство за подкрепата. Благодаря на треньора Георги Георгиев и екипа му“, коментира Румен Стоилов.

„Искам да уточня, че Иван Николчев го качихме в горната категория - 81 кг, където завърши пети, с оглед на участието му на Младежката олимпиада в Катар, където ще се бори за медалите", добави още президентът на федерацията.

Стоилов уточни, че най-младите състезатели не получават нищо от спортното министерство, както и в другите спортове и затова ги награждават, като е важен не толкова финансовият стимул, колкото уважението.

„Премиите са двойни в сравнение с европейското първенство, тъй като световното е поне два пъти по-силно с огромна конкуренция“, каза президентът, като на шампиона в Еквадор са участвали 457 състезатели от 62 страни.

„Изключително щастлив съм с успехите на това поколение, което израства пред нас. Успяхме да постигнем тези успехи благодарение на федерацията, а не въпреки нея, както и в много други спортове. При нас има голям подем - нови деца, треньори, състезатели. Бяхме в дупка, от която трудно се излиза, но в момента трендът е само нагоре. Целта ни е ако не на следващите Олимпийски игри, то на по-следващите да имаме медалист при мъжете. Винаги ще подкрепяме нашия спорт, защото джудото е кауза. Това е и един от на-конкурентните и тежки спортове с над 200 федерации в света. Хубавото е, че все повече млади хора тренират джудо“, каза Антон Големанов.

„Конкуренцията беше голяма, на Световното първенство бяха и всички азиатци, но се справихме. Мисля, че отиваме към върховете, готови сме за това“, каза бронзовият медалист Цветомир Вълков.

„Целта ми винаги е първото място и се надявам да го постигна“, обеща Иван Николчев, който ще участва на Младежката олимпиада.

„Чувствах се много добре, но миг невнимание ми коства загубите. Натрупахме успехи и сме на високо вино“, е мнението на Владимир Тодоров.

Румен Стоилов обяви, че премията за златен медал от Младежката олимпиада ще бъде 5000 евро, сребърният медар е оценен на 3000 евро, а бронзовият - на 1000.

Подробности вижте във видеото!

#джудо

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