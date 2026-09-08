"Малките големи герои": МВР отличи деца, проявили смелост и гражданска отговорност

МВР отличи 10 деца проявили смелост в трудни ситуации. Най-малкият отличен е 7-годишния Владислав Стоянов, който заедно с баща си Димитър е помагал след наводнението в Струмяни.

Иван Демерджиев започва инициативата "Малките големи герои", която ще продължи и за в бъдеще. Ще бъдат отличавани деца и юноши, проявили доблестно поведение и изпълнили гражданския си дълг.

Целта на инициативата е да покаже и възнагради добрия пример на фона на проявите на насилие и хулиганско поведение.

Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи: "Голяма част от българските младежи носят ценности, които са достойни за уважение. Голяма част от българските младежи дават добър пример. Но тъй като този пример за съжаление често остава встрани от фокуса на общественото внимание, ние искаме да го върнем там, във фокуса на общественото внимание, за да е ясно, че точно този пример е пример за подражание, а не примера на някой друг, който е негативен и който трябва да бъде преборен."

снимка: БТА