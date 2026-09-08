Учение на антидрон системи под егидата на НАТО ще се проведе у нас

Това съобщи във Варна началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов
Демонстрационно учение на антидрон системи ще се проведе през октомври в България. Това съобщи във Варна началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов.
Учението ще е под егидата на НАТО.
Въоръжените ни сили вече са придобили антидрон системи от български фирми, като взаимодействието продължава, каза началникът на отбраната.
адмирал Емил Ефтимов, началник на отбраната: Сложността идва оттам да се събере информацията от всички сензори, да се анализира и да се избере най-подходящия вариант за действие, към това работим. Ние правим всичко възможно да минимизираме риска, риск към момента няма. Вчера унищожихме още един дрон, реагираме на всеки сигнал.