Учение на антидрон системи под егидата на НАТО ще се проведе у нас

Демонстрационно учение на антидрон системи ще се проведе през октомври в България. Това съобщи във Варна началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов.

Учението ще е под егидата на НАТО.

Въоръжените ни сили вече са придобили антидрон системи от български фирми, като взаимодействието продължава, каза началникът на отбраната.