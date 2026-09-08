Радостин Василев се регистрира за президентския вот

Партия МЕЧ внесе в ЦИК документи за участие в президентските избори на 25 октомври.

Радостин Василев, МЕЧ: "5 000 подписа, събрани от структурите на партията. Днес започва поредната кампания за нас. Макар и извън парламента, ние не сме се променили. Основният мотив, който ни води в политиката, е истината. От президентската институция трябва все повече да се чува истината и гласът на хората. Твърде претенциозно звучи, но това е така, защото тази институция дава достъп на президента до сърцата на всички българи."