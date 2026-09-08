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От 15 септември спасителни постове ще бъдат закривани поетапно

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
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Чете се за: 02:37 мин.
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Според спасителите през септември морето обикновено е по-спокойно, но опасностите във водата остават

септември спасителни постове бъдат закривани поетапно
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Краят на активния летен сезон поставя въпроса за сигурността по плажовете, които при хубаво време остават посещавани и през септември. Само след седмица организацията на водното спасяване се променя и спасителите по ивиците ще бъдат по-малко. Как ще се гарантира безопасността и трябва ли да има санкции за плажуващите, които не спазват правилата?

От 15 септември спасителни постове ще бъдат закривани поетапно.

Симеон Цветков, концесионер на Северен плаж-Бургас: “Към момента имаме 11 спасителни поста, като до края на месеца трябва да останат два спасителни поста. Някои постове ще бъдат закрити, а на тяхно място ще бъдат поставени табели, че зоната е неохраняема, за да знаят хората, че там не плуват под опеката на спасители и е хубаво да се насочат към охраняемите зони. От 1 октомври вече може да е изцяло неохраняем плажа.”

До края на месеца по ивиците ще продължат работа и медицинските пунктове, които остават в готовност при инциденти.

Симеон Цветков, концесионер на Северен плаж-Бургас: “Ние следим колко хора има на плажа, следим какво е времето, следим посещаемостта и реагираме спрямо нея".

Според спасителите през септември морето обикновено е по-спокойно, но опасностите във водата остават.

Иван Георгиев, спасител: “Би трябвало да е отминал вече сологана и т.нар. мъртво вълнение, но въпреки това при наличието на вятър и ветрови вълни се появяват подводни течения, дупки и хората трябва да бъдат бдителни.”

На фона на инцидентите с удавени в бурно море това лято, санкциите за летовници остават възможна мярка срещу неспазването на червения флаг.

Иван Георгиев, спасител: “Санкции има на плажове в чужбина, където се прилагат и може би работят успешно, но най-вече просто хората да спазват указанията на спасителите и да следят за работното време на охраняемите плажове.”

Поне засега отговорността за спазването на ограниченията остава на самите плажуващи.

#закриват спасителни постове #Септември #спасители #море

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