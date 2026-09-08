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Следизборни калкулации: Ще има ли първи регионален премиер от "Алтернатива за Германия"?

Мартин Гицов от Мартин Гицов
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След историческата победа на крайната десница в Саксония-Анхалт най-вероятният следващ регионален премиер Улрих Зигмунд изложи 10 точки, които иска да постигне през първите 100 дни на поста. Без абсолютно мнозинство в парламента той се нуждае от коалиционен партньор, но съществува политическата защитна стена, издигната от другите партии около крайната десница.

В Берлин и други градове продължават протестите срещу победата на „Алтернатива за Германия“ в Саксония-Анхалт. Демонстрант беше прострелян в лицето, вероятно с пневматично оръжие, в източния германски град Хале.

Победата на „Алтернатива за Германия“ няма да е последната, ако системните партии не обърнат внимание на тревогите във връзка с икономиката, страховете от обществена промяна, както и на неизпълнените обещания за миграцията, коментира европейският печат. Кандидатът за премиер на Саксония-Анхалт Улрих Зигмунд няма зад себе си абсолютно мнозинство в Ландстага и трябва да разчита евентуално на гласове от Алианса на Сара Вагенкнехт – единствената формация извън съществуващата политическа защитна стена. Алиансът обаче остава предпазлив в позициите си и остава отворен за разговори с всички партии.

Томас Шулце – депутат от "Съюза на Сара Вагенкнехт": "Знам, че другите партии виждат нещата различно, но хората в Саксония-Анхалт гласуваха по определен начин и то не защото се страхуват или напускат, а защото искат ясна промяна в социалната политика, икономиката и много други области. Обещавам, че нашата партия ще отчете това."

Ханс Франк – Френски институт за международни отношения: „Алтернатива за Германия" нямат абсолютно мнозинство, близо са, но го нямат. Нуждаят се от коалиция и нито една партия – дори много малкият "Съюз на Сара Вагенкнехт", който флиртува с крайнодясното и крайнолявото в зависимост от темата, не иска съюз с тях или да избере г-н Зигмунд за премиер.“

Сред плановете на Зигмунд са реформи на обществените медии, които определя като предубедени и раздути. Обещава и „депортации от първата минута“, като уверява, че тази политика няма да се прилага за установени в провинцията чужденци.

Ларс Клингбейл – вицеканцлер на Германия: „Тази година честваме 65 години от споразумението с Турция. Милиони хора работят тук, създадоха семейства, започнаха бизнес и превърнаха Германия в свой дом. Това е част от нашата споделена германска история. И точно затова трябва да е ясно – не приемаме крайната десница да разделя страната ни на „ние“ и „те“.“

Изборният пробив на крайната десница в Саксония-Анхалт възобнови разделението в правителството на канцлера Мерц. Коалиционният партньор – социалдемократите – призоваха за смекчаване на планираните икономически и социални реформи.

#крайнодясната #Саксония-Анхалт #"Алтернатива за Германия" #Германия #избори

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