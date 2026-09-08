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Търговски санкции срещу израелски селища на Западния бряг

Милен Атанасов от Милен Атанасов
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търговски санкции израелски селища западния бряг
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12 държави, сред които Великобритания, Канада и Франция, заявиха, че ще наложат санкции върху търговията със стоки от израелските незаконни селища на Западния бряг.

Това посочиха в съвместно изявление външните министри на тези страни. В документа се отбелязва, че санкциите са в знак на протест срещу насилието, извършвано от заселниците срещу палестинците, както и срещу разширяването на селищата.

По-рано британският външен министър Ед Милибанд обвини израелското правителство, че си затваря очите за етническото прочистване, което израелски заселници извършват на Западния бряг. В отговор израелският външен министър обяви закриването на британското консулство в Йерусалим.

#търговски санкции #Западния бряг #израелски селища

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