Търговски санкции срещу израелски селища на Западния бряг

12 държави, сред които Великобритания, Канада и Франция, заявиха, че ще наложат санкции върху търговията със стоки от израелските незаконни селища на Западния бряг.

Това посочиха в съвместно изявление външните министри на тези страни. В документа се отбелязва, че санкциите са в знак на протест срещу насилието, извършвано от заселниците срещу палестинците, както и срещу разширяването на селищата.

По-рано британският външен министър Ед Милибанд обвини израелското правителство, че си затваря очите за етническото прочистване, което израелски заселници извършват на Западния бряг. В отговор израелският външен министър обяви закриването на британското консулство в Йерусалим.