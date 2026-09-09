Приключи обезвреждането на района около военния завод “ЕМКО” след взрива на 10 август.

Приключи обезвреждането на района около военния завод “ЕМКО” край Трявна след взрива в склад за боеприпаси на 10 август. От Министерство на отбраната съобщиха, че в радиус от 566 метра военнослужещите са открили 60 невзривени боеприпаси с различен калибър.

В този радиус до 13 септември е в сила частично бедствено положение и не се допускат външни хора. Окръжната прокуратура в Габрово продължава разследването по случая. Назначени са допълнителни експертизи.

Продължават и разпитите на свидетели. Разпоредено е и извършването на оперативни - издирвателни действия от ДАНС, съобщиха още от прокуратурата.