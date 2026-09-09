Продължават проблемите със системата за контрол на въздушното движение на полетите във Великобритания

Очакванa отмяна и закъснения на полети във Великобритания и днес. Проблем със системата за контрол на въздушното движение вчера доведе до проблеми на повечето летища.

Засегнати бяха стотици хиляди пътници. Отменени бяха над 1300 полета. Стотици други бяха забавени.

Проблемът обхвана летища в цяла Великобритания, включително основното - Хийтроу. Вече бяха отменени и поне 177 полета за днес. Летища в Шотландия и Ирландия също съобщиха за смущения.

Това не е първият път, в който системата за контрол на полетите Натс създава проблеми. Авиолинии призоваха за цялостна реформа на организацията.