Пропаднала реколта: Сушата в Европа се отрази тежко върху добивите от царевица

Екстремната и продължителна суша това лято нанесе исторически загуби на европейските земеделци. Щетите от липсата на дъжд са най-видими сега - по време на събирането на реколтата. Изправени пред пропадналите си посеви, фермерите в две от основните страни производителки на царевица - Унгария и Румъния - си спомнят за годините с реколти, които от днешна гледна точка изглеждат почти невероятни.

Блокове с царевица докъдето поглед стига. На прага на жътвата, унгарският фермер Кароли Ковач няма илюзии за реколтата. Проверката на изсъхналите стръкове показва, че кочаните са изключително малки и зърното по тях не е много.

Кароли Ковач, фермер от района на Хайдусобосло: "За съжаление това поле е пострадало от сушата на 90-95 процента."

Доскоро царевицата е била основната култура в източна Унгария. Почвата е предлагала добри хранителни вещества и най-важното - имало е достатъчно валежи.

Кароли Ковач, фермер от района на Хайдусобосло: "Една година прибрахме 17 тона от хектар. Когато приключихме жътвата не можахме да повярваме. Беше някъде около 2020-та, но тогава паднаха 1000 мм дъжд, а сега са почти нула."

Зачестилите суши карат все повече фермери да се отказват от отглеждането на царевица. Унгария, която обикновено изнася, тази година ще се наложи да разчита на внос.

Тамаш Петохази, председател на Асоциацията на унгарските зърнопроизводители: "Вече виждаме, че ще можем да произвеждаме само около половината от нужната ни царевица. В средносрочен план всеки трябва да помисли какво му е рентабилно и какви други възможности има."

Ковач продължава да сади царевица, за да храни кокошките в собствената си ферма. Реколтата може да е лоша, но перспективата да купува царевица на цени по-високи от себестойност не е по-добра. Но вече обмисля дали да не я изостави и да започне да произвежда паста.

В съседна Румъния, няколко сухи години вече са накарали Стефан Морару да замени царевицата със слънчоглед, който изисква по-малко вода. Инвестирал е и в системи за напояване. Но среща ново предизвикателство.

Стефан Морару, фермер от района на Кълъраш: "Природата не ни помага. Ниските нива на Дунава пресушиха каналите в средата на юли. Въпреки инвестиците, насажденията са в застой. Нуждаем се от вода, а е все по-трудно да я осигурим."

Производството на царевица пада в цяла Европа. Последната прогноза на Европейската комисия от август е за очаквана реколта от малко над 50 милиона тона - една пета под обичайните количества и най-слабата реколта от две десетилетия насам.