Хаос на британските летища: Стотици полети бяха отменени заради технически проблем във въздушния контрол

Изходящият трафик на големите британски летища беше сериозно нарушен заради технически проблеми във въздушния контрол.

Сред засегнатите летища е и най-голямото "Хийтроу", където са отменени около 100 полета, а близо 370 са отложени. 250 са отложените полети и на "Гетуик" - или около 31% от трафика. Сред засегнатите летища са "Манчестър" и "Станстед".

За нарушен трафик съобщават и "Бирмингам", "Абърдийн" и "Глазгоу". Нискотарифният превозвач "Изиджет" обяви, че техническият проблем на Острова предизвиква закъснения в цяла Европа. "Уизеър" критикува британския доставчик на услуги за въздушен контрол и посочи, че той не е в състояние да изпълнява предназначението си в сегашния си вид.

През 2024 г. британският авиационен регулатор заяви, че доставчикът на услуги за въздушен контрол трябва да преразгледа плановете си за действие при извънредни ситуации, след като година по-рано друга повреда причини хаос на британските летища. Авиокомпаниите обявиха тогава разходи от над 100 милиона паунда под формата на възстановяване на суми и компенсации.