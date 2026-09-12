Пожарът в село Димовци: Положението остава сериозно, горят 2000 декара борова гора

Село Димовци, община Гурково, където вчера избухна голям пожар е защитено и към момента няма опасност за хората и домовете им. Пожарът обаче остава сериозен, а засегнатата площ вече е близо 2000 декара борова гора.

През нощта тежка техника е изградила просеки, които са ограничили пътя на огъня към населеното място. На терен продължават да работят и три булдозера, с които се изграждат защитни линии срещу разпространението на пламъците. В борбата с огъня участват общо 110 души – пожарникари, горски служители, военнослужещи и доброволци. Два хеликоптера отново се включват в действията по въздух, особено в труднодостъпните части на горския масив.