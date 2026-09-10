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Антъни Генов се размина със сетбол и отпадна на четвъртфиналите в Тулн

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Българинът и Кай Венелт отстъпиха в два сета на Даниел Кукиерман и Давид Поляк, но Генов добави 20 точки за ранглистата на ATP при двойките

антъни генов полуфиналист двойки турнира сериите чалънджър корденонс
Снимка: БТА
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Антъни Генов приключи участието си на двойки на турнира по тенис от сериите "Чалънджър 100“ в Тулн, Австрия. Българинът и германският му партньор Кай Венелт отпаднаха на четвъртфиналите след поражение от Даниел Кукиерман от Израел и Давид Поляк от Чехия с 6:7(6), 4:6.

Срещата на клей продължи час и 28 минути, като Генов и Венелт имаха своите възможности да променят развоя ѝ.

Първият сет премина без решителна разлика между двата тандема и стигна до тайбрек. В него българинът и германецът получиха сетбол при 6:5, но не успяха да го реализират. Кукиерман и Поляк спечелиха следващите три разигравания и затвориха частта с 8:6 точки.

Началото на втория сет се оказа решаващо за крайния изход. Генов и Венелт допуснаха два пробива и бързо изостанаха с 0:3. Те успяха да върнат единия от тях и да запазят шансовете си, но до нов обрат не се стигна. Кукиерман и Поляк удържаха преднината си и приключиха срещата при 6:4.

Така 24-годишният Генов се сбогува с надпреварата на двойки в Тулн на крачка от полуфиналите.

Въпреки поражението българският тенисист си тръгва от турнира с 20 точки за ранглистата на ATP при двойките, както и със 735 евро от наградния фонд, който е в размер на 160 680 евро.

#Чалънджър 100 в Тулн #Антъни Генов

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