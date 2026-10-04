Рафа Надал отпразнува 10-годишнината от създаването на Академията в Манакор

Легендата на тениса Рафаел Надал отбеляза 10-годишнината от създаването на Академията Рафа Надал с демонстративно събитие, което събра на корта плеяда от най-добрите тенисисти от близкото минало.

Самият испанец се завърна в игра пред публика за първи път, откакто се оттегли от професионалния тенис в края на 2024 г.

Юбилеят събра на корта множество големи имена и бивши съперници. В демонстративния мач един срещу друг се изправиха два отбора: „Отбор Рафа“ (включващ Надал, Карлос Моя, Давид Ферер и Ришар Гаске) срещу „Отбор Мъри“ (воден от Анди Мъри, заедно с Доминик Тийм, Марат Сафин и Фабио Фонини).

Празненствата в родния град на Надал, Манакор (Майорка), събраха над 2000 зрители на трибуните, като освен тенис мачове програмата включваше музикални изпълнения и семейни активности.

"Насладих се на тези две седмици, в които взех ракета отново в ръцете си. Бях играл много малко през последните две години, четири пъти по 45 минути всеки път. Сигурно съм играл пет или шест пъти през последните няколко дни и ми хареса“, обясни Надал.

"Но когато не си тренирал почти две години, не е чак толкова страхотно. Но като цяло беше фантастично отново да имам ракетата в ръцете си, да преоткрия това хубаво чувство от удрянето на топки. За всички нас днес състезанието е най-малката ни грижа; това е празник за Академията, за хората, които я поддържат всеки ден. И аз съм много щастлив да споделям корта с някои играчи, които са били съперници или пък добри съотборници. Така че за мен това е по-скоро празник, отколкото нещо друго. Наистина нямам никакви спортни амбиции, освен да се забавлявам добре и да се опитам да не се контузя", сподели тенис легендата.

Той коментира и липсата на Роджър Федерер в събитието:

"Роджър дойде тук през лятото, беше страхотно. Винаги е хубаво Роджър да е тук, както всеки друг играч. Но той е голям поддръжник на Академията от самото начало, дойде за откриването и този път беше невъзможно поради графика му. Така че всички от Академията сме много горди, че тук бяха други страхотни приятели и шампиони."

"Мина около година и половина, откакто не изпитвам ежедневна болка. Вярно е, че трябваше да се подложа на операция, трябваше да ми поставят протеза на ръката. Не беше приятно, но е нещо, което трябваше да направя. Но повтарящата се болка, която изпитвах, изчезна и това оказа огромен положителен ефект върху състоянието ми. Мисля, че настроението ми определено се подобри и сега съм способен да се наслаждавам на живота, когато имам по-малко проблеми. Това беше много важно за мен", сподели Рафа.

Запитан представя ли си е някога да стане треньор или съветник на топ играчи, той обясни: