Защитаващият титлата си Карлос Алкарас се класира на финал в Токио

Действащият шампион Карлос Алкарас се класира за финала и продължава защитата на титлата си на турнира по тенис на твърда настилка от сериите АТР 500 в японската столица Токио с награден фонд 2 342 275 долара.

23-годишният испанец, който е водач в схемата, осъществи обрат срещу своя сънародник Жауме Мунар, който премина през квалификациите, с 5:7, 6:3, 6:1 за два часа и 31 минути на корта.

Алкарас поведе с 5:3 в първия сет, но загуби четири поредни гейма, три от които без да спечели точка, и изостана в общия резултат. Бившият №1 в света обаче откри обичайната си форма и спечели 12 от следващите 16 гейма и си осигури място във финала.

Така носителят на седем титли от Големия шлем ще има шанс да триумфира още в първия си турнир след Откритото първенство на САЩ, преди което отсъстваше от корта повече от четири месеца.

Във финала съперник на Карлос Алкарас ще бъде победителят от двубоя между осмия поставен Валентен Вашро (Монако) и Иржи Лехечка (Чехия).