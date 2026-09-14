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Бен Шелтън: Да загубиш финал също е мотивиращо, искам отново да бъда тук

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Спорт
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Американецът призна, че поражението от Александър Зверев на US Open боли, но приема първия си финал в Големия шлем като доказателство за направения прогрес и стимул да се завърне още по-силен

Бен Шелтън: Да загубиш финал също е мотивиращо, искам отново да бъда тук
Снимка: AP Photo
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Бен Шелтън не скри разочарованието си след загубения финал на Откритото първенство на САЩ, но предпочете да погледне на преживяното в Ню Йорк като на още една важна крачка в развитието си. 23-годишният американец отстъпи пред Александър Зверев в битката за титлата, а след двубоя призна, че поражението боли, но едновременно с това го мотивира да работи още повече.

"Мотивиран съм, но и разочарован от начина, по който се развиха нещата днес. Доволен съм от начина, по който се борих през тези две седмици, и от прогреса, който направих. Но боли от тази загуба. Сега ще се опитам да се подобря още и да отида в Австралия по-силен“, заяви Шелтън.

Американецът отдаде заслуженото и на новия шампион Зверев, като открои комплексността в играта на германеца и развитието, което той е постигнал.

"Сервисът на Зверев е много добър, един от най-добрите в света. Днес аз за първи път го пробих в последните 66 гейма. Той е комплексен играч, изключително много се е подобрил на мрежата. Движи се много добре за своите 198 сантиметра. Много дълбоко пласира топките си, ретурите му са силни. Солиден е от дъното на корта и е един от най-атлетичните играчи“, анализира Шелтън.

Финалистът беше критичен и към собственото си представяне. Според него един от основните проблеми е бил форхендът, с който не е успял да създаде обичайните неприятности на съперника.

"Не играх така, както го исках. В развоя на мача не си задавах много въпроси за бекхенда ми, който вървеше, но форхендът не се получи. Не бях прецизен, когато атакувах с него. Допуснах много грешки. Трябва да бъда по-опасен с форхенда“, призна американецът.

Въпреки болезнения край Шелтън ще запомни турнира и с усещането да излезе на корта за финал на турнир от Големия шлем – момент, който досега не беше преживявал.

"Беше толкова хубав момент да вляза на корта във финала – няма нищо подобно. Никога не бях изпитал това. В последните турнири от Големия шлем беше трудно да се задържа 10, 11 или 12 дни, докато другите продължаваха напред. Но това е голяма мотивация“, каза той.

А поражението в Ню Йорк вече се превръща в следващата отправна точка за американеца.

"Да загубиш финал също е мотивиращо. Това е нещо, което искам да повторя“, завърши Шелтън, насочвайки поглед към следващата си голяма цел - Откритото първенство на Австралия.

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#US Open 2026 #Бен Шелтън # Александър Зверев

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