Масов бой в Сунгурларе: Има починал, четирима са в болница

Новина от последните минути. Масов бой в Сунгурларе тази нощ. Има починал, а четирима души са ранени. Осем души са задържани.

По първоначална информация конфликтът е възникнал между две фамилии. След спор напрежението ескалирало и се е стигнало до физическа саморазправа, при която са били използвани и ножове. Част от пострадалите са с прободни рани. Един от мъжете е бил тежко ранен и е починал на път за болницата. Други четирима пострадали са транспортирани и настанени за лечение в болници в Бургас с различни травми. Изясняват се причините за конфликта и обстоятелствата, довели до тежкия инцидент.