Делото срещу мъчителите на животни продължава: Габриела и Красимир отново са пред съда

За днес е насрочено шесто заседание по делото срещу Габриела Сашова и Красимир Георгиев, които са обвинени в прояви на особена жестокост към животни и умъртвяването им с цел разпространяване на видеоклипове в интернет.

Делото се провежда при закрити врата. На предишното заседание през юли са били разпитани свидетели. Сред тях е и собственикът на апартамента, в който според обвинението са извършвани жестокостите над животни и са заснемани видеоклиповете. Изслушани са били и техни съседи. Преди днешното заседание отново е насрочен протест на защитници на животните с искане за ефективни присъди.