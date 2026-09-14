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Делото срещу мъчителите на животни продължава: Габриела и Красимир отново са пред съда

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делото мъчителите животни продължава габриела красимир отново съда
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За днес е насрочено шесто заседание по делото срещу Габриела Сашова и Красимир Георгиев, които са обвинени в прояви на особена жестокост към животни и умъртвяването им с цел разпространяване на видеоклипове в интернет.

Делото се провежда при закрити врата. На предишното заседание през юли са били разпитани свидетели. Сред тях е и собственикът на апартамента, в който според обвинението са извършвани жестокостите над животни и са заснемани видеоклиповете. Изслушани са били и техни съседи. Преди днешното заседание отново е насрочен протест на защитници на животните с искане за ефективни присъди.

#Красимир #Габриела #мъчителите над животни #дело

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