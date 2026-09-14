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US Open: Александър Зверев - Бен Шелтън - финал (ГАЛЕРИЯ)
от
БНТ
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00:28, 14.09.2026
Спорт
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Снимка: БГНЕС
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#US Open 2026
#Александър Звезрев
#Бен Шелтън
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