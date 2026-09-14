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US Open: Александър Зверев - Бен Шелтън - финал (ГАЛЕРИЯ)

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open александър зверев бен шелтън финал галерия
Снимка: БГНЕС
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СНИМКИ:БГНЕС

#US Open 2026 #Александър Звезрев #Бен Шелтън

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