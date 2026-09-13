Националите с първа тренировка в Дания преди двубоя за Купа Дейвис

Националният отбор на България проведе първата си тренировка в Дания преди двубоя от Световна група I на турнира за Купа Дейвис.

Днес българите тренираха на базата на местен тенис клуб, а от вторник ще започнат заниманията си в зала „Royal Stage" в Хилерьод – предградие на Копенхаген, където ще се проведе срещата.

Българският отбор ще гостува на Дания на 18 и 19 септември.

Предстоящият двубой е от изключително значение за българския тенис. При победа България ще се завърне в Световната група на Купа Дейвис, докато при загуба националният ни отбор ще играе през следващия февруари за оставане в Световна група I.



Капитанът Валентин Димов ще разчита за мача срещу Дания на следните състезатели:

* Григор Димитров – №137 на сингъл

* Александър Донски – №90 в световната ранглиста на двойки

* Пьотр Нестеров – №301 на сингъл

* Илиян Радулов – №603 на сингъл

* Александър Василев – №623 на сингъл

Юношеският шампион от Уимбълдън и US Open за 2025 г. Иван Иванов (№530) също е в отбора за Дания, но като резерва.

В щаба на националния отбор са още помощник-треньорът Тихомир Грозданов, лекарят Георги Попов и масажистът Любомир Панев.