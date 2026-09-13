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Избори в Швеция: Ще влязат ли крайнодесните за първи път във властта?

Биляна Бонева от Биляна Бонева
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Снимка: БТА
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Ключови парламентарни избори в Швеция, в оспорвана битка за първото място между либералите и крайнодесните. Какво сочат прогнозите - час преди края на изборния ден в страната?

В Швеция има табу, което партиите досега не нарушаваха - крайнодесните не влизаха в управлението на страната. За сегашния премиер Улф Кристершон обаче оставането на власт зависи от подкрепата на крайнодесните „Шведски демократи". Партията е създадена още през 80-те години от симпатизанти на нацистите.

Джими Окесон, лидер на „Шведски демократи": „Нашето мото е: Нека Швеция стане Швеция отново!“

С десетилетия политиците игнонирираха партията. До изборите през 2022-ра, когато се оказа, че всеки пети швед е гласувал за „Шведските демократи", което я превърна във втората най-голяма партия в страната. Крайнодесните тогава не влязоха в управлаващата коалиция, но бяха в негласно споразумение с правителството да го подкрепят. Тази формула вече не работи. Улф Кристершон заяви, че в следващото правителство „Шведските демократи" ще получат няколко министерства.

Улф Кристершон, премиер на Швеция: „В това няма нищо драматично. Всички могат да видят, че през последните години си сътрудничим успешно.“

Не така мислят обаче в един от кварталите на Стокхолм, където живеят предимно мигранти.

Айша, медицинска сестра в Стокхолм: „Категорично съм против тях. Те твърдят, че това е свободна страна, а се намесват в културата и избора на други хора.“

Управляващите обаче изтъкват други факти.

Улф Кристершон, премиер на Швеция: „Имаме спад в престрелките между престъпните банди със 75 процента. Наблюдаваме и спад на незаконната миграция със 75 процента. Спечелихме битката с инфлацията. Създадохме основа за много по-проспериращо бъдеще.“

В лагера на левите обаче вярват, че бъдещето е на Магдалена Андершон. Възпя я и Бени Андершон от АББА. Магдалена Андершон беше премиер само за една година, но влезе в историята като първата жена министър-председател на Швеция. Лявоцентристката й партия е най-голямата политическа сила в страната.

Магдалена Андершон, бивш премиер на Швеция: „Ако имаме правителство, изцяло доминирано от шведските демократи, с премиер с подрязани криле, това би довело до една много различна Швеция.“

На избирателите Андершон обеща връщане към либерализма - укрепване на социалната държава, помощи за уязвимите домакинства и всякакви мерки за справяне с нарастващите разходи.

#във властта #за пръв път #в Швеция #крайнодесните #избори

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