Зверев се класира за Финалите на ATP за девети път в кариерата си

Александър Зверев стана вторият тенисист, който си осигури участие във Финалите на ATP през 2026 година след представянето си на турнира от сериите ATP Мастърс 1000 в Монреал.

Германецът, който през сезона спечели титлата на „Ролан Гарос“ и достигна до финала на Уимбълдън, ще играе на заключителния турнир за девети път в кариерата си.

Зверев се присъединява към световния №1 Яник Синер, който вече си гарантира място в надпреварата след триумфа си на Уимбълдън. Финалите на ATP ще се проведат между 15 и 22 ноември в зала „Иналпи Арена“ в Торино.

29-годишният германец дебютира на турнира през 2017 година, а оттогава е пропуснал само едно издание. Той триумфира през 2018 и 2021 година, а през 2019 и 2024 достигна до полуфиналите.

Зверев започна сезона с поредица от силни резултати, като игра полуфинали на Australian Open, Индиън Уелс, Маями, Монте Карло и Мюнхен. През май достигна до първия си финал за годината на турнира в Мадрид, а впоследствие завоюва и първата си титла от Големия шлем, след като покори „Ролан Гарос“.

Носителят на общо 25 титли от ATP тура дели първото място по най-много победи през сезона с Яник Синер – по 44 успеха, а в последните си 19 срещи е записал 16 победи.

На Финалите на ATP Зверев има баланс от 18 победи и 12 загуби и е един от едва тримата действащи тенисисти с повече от една титла в турнира, редом до Новак Джокович и Яник Синер.

До момента остават свободни още шест места в схемата на сингъл, а при двойките единствените сигурни участници засега са Хари Хелиоваара и Хенри Патън.