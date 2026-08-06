Александър Донски е полуфиналист на двойки на Чалънджър турнира в Полша

Александър Донски продължава силното си представяне на турнира от сериите Чалънджър 75 в Гроджиск Мазовецки (Полша), след като се класира за полуфиналите на двойки. Българският национал за Купа „Дейвис“ и неговият партньор Сидхант Бантия (Индия), поставени под №1 в схемата, победиха сънародниците на Бантия Праджвал Дев и Нитин Синха с 6:7(6), 6:2, 14:12 след час и 46 минути игра.

Двубоят предложи сериозна драма. Донски и Бантия изпуснаха първия сет след оспорван тайбрек, въпреки че наваксаха пасив от 3:6 до 6:6. Във втората част двамата наложиха категорично превъзходство и изравниха след 6:2, а шампионският тайбрек се превърна в истински трилър.

В него водачите в схемата поведоха с 5:1 и 7:3, но съперниците им обърнаха до 8:7. След размяна на точки до 12:11 за индийския тандем, Донски и Бантия спечелиха три поредни разигравания и заслужено стигнаха до крайния успех.

С победата двамата си осигуриха по 30 точки за световната ранглиста и 790 евро от наградния фонд. На полуфиналите те ще се изправят срещу победителите от двубоя между Иниго Сервантес (Испания)/Денис Молчанов (Украйна) и босненския тандем Мирза Башич/Дамир Джумхур.

Донски продължава участието си и в турнира на сингъл, където в петък ще се изправи срещу втория поставен Даниил Глинка (Естония) в спор за място на полуфиналите.