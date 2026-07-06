БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Румен Радев се срещна с Реджеп Тайип Ердоган преди...
Чете се за: 02:22 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Кабинетът предлага таван от 20% за увеличението на таксите за платено обучение във вузовете

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БГНЕС
A+ A-
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Запази
промени приема студенти
Слушай новината

Министерският съвет публикува за обществено обсъждане проект на решение за одобряване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за висшето образование, с който се предлагат промени, насочени към ограничаване на таксите за обучение, намаляване на административната тежест и прецизиране на регулациите в сектора.

Една от основните промени предвижда увеличението на таксите за студентите, обучаващи се срещу заплащане, да бъде ограничено до не повече от 20% за целия период на обучение спрямо размера на таксата през първата година. Мярката ще важи за студентите, приети през учебната 2025/2026 г. и за всички следващи випуски. Предвижда се и намаляване на законово определения минимум на таксите за платено обучение от 60% на 50% от средствата за издръжка на обучението.

Според мотивите на Министерството на образованието и науката (МОН) промяната цели да осигури предвидимост както за студентите, така и за висшите училища, както и да предотврати рязко увеличение на таксите, което би могло да затрудни завършването на обучението.

Законопроектът предлага още таксите за кандидатстване в държавните висши училища да се утвърждават от академичните им ръководства, а не от Министерския съвет, както е досега.

Предвижда се и включването на регистъра за академично признаване на придобито в чужбина висше образование и научната степен „доктор“ към общата информационна система на висшето образование, поддържана от Министерството на образованието и науката чрез НАЦИД.

Друга промяна е въвеждането на служебна проверка на данните за завършено висше и средно образование, както и за признато образование, придобито в чужбина. Целта е да се намали административната тежест за гражданите и да се ускори административното обслужване.

С проекта се предлага и изрично да се регламентира, че право на стипендии от държавния бюджет ще имат само студентите и докторантите, обучаващи се в редовна форма на обучение на места, субсидирани от държавата.

От МОН предлагат срокът за общественото обсъждане да бъде съкратен. Като мотиви се посочват предстоящият старт на кандидатстудентската кампания за учебната 2026/2027 г., необходимостта висшите училища своевременно да определят и обявят таксите за обучение, както и необходимостта от бързо въвеждане на предвидените административни облекчения

#такси #Министерски съвет #студенти

Последвайте ни

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Психиатър по случая на 11-годишната Наталия: Ще се грижи за детето, това ще бъде неговата разменна монета
2
Психиатър по случая на 11-годишната Наталия: Ще се грижи за детето,...
Турция забрани къпането в Черно море
3
Турция забрани къпането в Черно море
Полицията в Бургас проверява сигнал за луксозен автомобил, преминал през пешеходната зона на Созопол
4
Полицията в Бургас проверява сигнал за луксозен автомобил, преминал...
Започна делото срещу Ива Михайлова в Кочани
5
Започна делото срещу Ива Михайлова в Кочани
СПЕЦИАЛНО: Иван Демерджиев: Атанасова е пътувала с два паспорта - личен и служебен
6
СПЕЦИАЛНО: Иван Демерджиев: Атанасова е пътувала с два паспорта -...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Намерено е живо едното от трите деца, изчезнали край брега на Струма, издирват се две деца на 8 и 11 г.
2
Намерено е живо едното от трите деца, изчезнали край брега на...
Отиде си актьорът Йосиф Сърчаджиев
3
Отиде си актьорът Йосиф Сърчаджиев
Почина Димитрина Къндева, президент на Съюза по аеробика
4
Почина Димитрина Къндева, президент на Съюза по аеробика
След кратко захлаждане: До 43 градуса и нова гореща вълна през юли
5
След кратко захлаждане: До 43 градуса и нова гореща вълна през юли
Полиция и доброволци са по следите на отвлеченото дете, обикалят в района на Бързица
6
Полиция и доброволци са по следите на отвлеченото дете, обикалят в...

Още от: Образование

9 медала за България на Европейската олимпиада по география
9 медала за България на Европейската олимпиада по география
Държавата финансира обучението на над 42 000 студенти през 2026/2027 г. Държавата финансира обучението на над 42 000 студенти през 2026/2027 г.
Чете се за: 01:22 мин.
Вижте успеваемостта на изпитите по български език и литература и математика след 7-и клас в София Вижте успеваемостта на изпитите по български език и литература и математика след 7-и клас в София
Чете се за: 02:52 мин.
Седем седмокласнички с максимален резултат на НВО Седем седмокласнички с максимален резултат на НВО
21140
Чете се за: 02:42 мин.
Публикуваха първото класиране за прием на ученици в 5-и клас в профилирани гимназии Публикуваха първото класиране за прием на ученици в 5-и клас в профилирани гимназии
Чете се за: 00:25 мин.
Резултатите от НВО: Учениците се справят със задачи по усвоени знания, затрудняват се при необходимост от анализ Резултатите от НВО: Учениците се справят със задачи по усвоени знания, затрудняват се при необходимост от анализ
5424
Чете се за: 09:12 мин.

Водещи новини

Румен Радев се срещна с Реджеп Тайип Ердоган преди срещата на върха на НАТО
Румен Радев се срещна с Реджеп Тайип Ердоган преди срещата на върха...
Чете се за: 02:22 мин.
По света
Сигнали за бомби в съдебните палати и в обществени сгради в много градове в страната Сигнали за бомби в съдебните палати и в обществени сгради в много градове в страната
Чете се за: 06:05 мин.
У нас
След трагедията в Струма: Къде е табелата със забраната за къпане? След трагедията в Струма: Къде е табелата със забраната за къпане?
Чете се за: 03:57 мин.
У нас
Еврокомисар предупреждава политиците да не се месят в спорта Еврокомисар предупреждава политиците да не се месят в спорта
Чете се за: 01:45 мин.
По света
Прокуратурата поиска постоянен арест за директора на ВиК –...
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
СОС решава за близо 42 млн. евро за нови трамваи, тролейбуси и...
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Делото "Ива" в Кочини може да продължи цял ден
Чете се за: 02:10 мин.
По света
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Управителят отрече версия за...
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ