БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
СПЕЦИАЛНО: Иван Демерджиев: Атанасова е пътувала с два...
Чете се за: 19:32 мин.
Иван Демерджиев само пред БНТ: Десислава Атанасова е...
Чете се за: 01:32 мин.
Никола Цолов с двойна победа на "Силвърстоун"
Чете се за: 02:25 мин.
Григор Димитров пречупи Матео Беретини в пет сета и е на...
Чете се за: 03:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Турция забрани къпането в Черно море

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 02:07 мин.
По света
Запази

Причина за забраната са големите вълни и подводните течения

товарен кораб плаващ истанбул бургас аварирал босфора
Слушай новината

Неблагоприятни метеорологични условия в крайморските райони на Истанбул и в Черноморската област доведоха до забрана за влизане в морето за многобройните летуващи по плажовете, съобщиха турските медии.

Управата на курортното селище Шиле, на брега на Черно море, което е сред най-посещаемите в летните горещини, забрани влизането в морето. В района на Шиле има няколко плажа, които се посещават от много местни и чуждестранни туристи за еднодневна и по-дълга почивка. Причина за забраната са големите вълни и подводните течения.

Управата на Шиле е издала заповед за забрана на влизането в морето край плажовете в района на селището. Изключение се прави само за плажовете Аязма и Агва, информира НТВ. В информацията се посочва, че къпането в морето при сегашните условия е опасно.

Освен Шиле в още три района по крайбрежието на Мраморно море е наложена забрана за влизане в морето. Такава важи за градовете Текирдаг, Коджаели и Къркларели по крайбрежието на Мраморно море.

Местните власти в черноморските градове Трабзон, Орду, Гиресун, Ризе и Артвин и Самсун обявиха, че плуването няма да бъде разрешено на плажове, заливи или брегови линии.

Основната причина за забраната за плуване не е дъждът, а вълните и вятърът в морето. "В района духа силен вятър. Дъжд вали в районите Шалпазари и Акчаабат. Според нашите прогнози, морето в момента е много бурно. Дъждът се движи и от страната на Шалпазари към центъра“, коментира д-р Хасан Джевхер, директор на 11-та областна дирекция по метеорология.

Очаква се в някои области забраната за влизане в морето да продължи и през следващите няколко дни заради сигурността на гражданите.

#влизане в морето #Турция #Черно море

Последвайте ни

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Григор Димитров пречупи Матео Беретини в пет сета и е на осминафинал на Уимбълдън
2
Григор Димитров пречупи Матео Беретини в пет сета и е на...
Никола Цолов с двойна победа на "Силвърстоун"
3
Никола Цолов с двойна победа на "Силвърстоун"
Тежкотоварен автомобил катастрофира на автомагистрала „Струма“
4
Тежкотоварен автомобил катастрофира на автомагистрала...
Тома Биков: Десислава Атанасова беше изключително добър председател на нашата парламентарна група
5
Тома Биков: Десислава Атанасова беше изключително добър председател...
Полиция и доброволци продължават издирването на 11-годишната Наталия
6
Полиция и доброволци продължават издирването на 11-годишната Наталия

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Намерено е живо едното от трите деца, изчезнали край брега на Струма, издирват се две деца на 8 и 11 г.
2
Намерено е живо едното от трите деца, изчезнали край брега на...
Времето през юли: Очакват ни жеги до 43 градуса и валежи под нормата
3
Времето през юли: Очакват ни жеги до 43 градуса и валежи под нормата
Отиде си актьорът Йосиф Сърчаджиев
4
Отиде си актьорът Йосиф Сърчаджиев
Почина Димитрина Къндева, президент на Съюза по аеробика
5
Почина Димитрина Къндева, президент на Съюза по аеробика
След кратко захлаждане: До 43 градуса и нова гореща вълна през юли
6
След кратко захлаждане: До 43 градуса и нова гореща вълна през юли

Още от: Балкани

Огнена стихия в Гърция: Над 60 пожара са лумнали за 24 часа
Огнена стихия в Гърция: Над 60 пожара са лумнали за 24 часа
Пожари в Гърция: Огънят край Солун е частично овладян Пожари в Гърция: Огънят край Солун е частично овладян
Чете се за: 01:30 мин.
Мащабни протести: Албанците искат смяна на властта Мащабни протести: Албанците искат смяна на властта
Чете се за: 00:37 мин.
Над 150 арестувани за пожари в Гърция от началото на годината Над 150 арестувани за пожари в Гърция от началото на годината
Чете се за: 01:57 мин.
Правителството категорично осъжда терористичния акт в Солун Правителството категорично осъжда терористичния акт в Солун
Чете се за: 01:07 мин.
Хърватия изпраща 1 милион евро хуманитарна помощ на Венецуела Хърватия изпраща 1 милион евро хуманитарна помощ на Венецуела
Чете се за: 01:45 мин.

Водещи новини

СПЕЦИАЛНО: Иван Демерджиев: Атанасова е пътувала с два паспорта - личен и служебен
СПЕЦИАЛНО: Иван Демерджиев: Атанасова е пътувала с два паспорта -...
Чете се за: 19:32 мин.
У нас
Месец след тежката катастрофа на „Челопешко шосе“: Какво се промени? Месец след тежката катастрофа на „Челопешко шосе“: Какво се промени?
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
Недостиг на спешни медици: В България 129 лекари са със специалност "Спешни медици" Недостиг на спешни медици: В България 129 лекари са със специалност "Спешни медици"
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Полицията в Бургас проверява сигнал за луксозен автомобил, преминал през пешеходната зона на Созопол Полицията в Бургас проверява сигнал за луксозен автомобил, преминал през пешеходната зона на Созопол
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Пожари опустошават гори в Европа
Чете се за: 02:47 мин.
По света
250 години САЩ: Горещо време, бури и евакуация белязаха празничния ден
Чете се за: 03:17 мин.
По света
Антропология на бедствията: Проект събира спомени и лични...
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Огнена стихия в Гърция: Над 60 пожара са лумнали за 24 часа
Чете се за: 01:55 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ