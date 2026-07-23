БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Похитителят на 11-годишната Наталия остава в ареста
Чете се за: 02:27 мин.
Илияна Йотова ще бъде издигната от инициативен комитет,...
Чете се за: 04:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

„От сувлаки до звезди Мишлен“: Атина попадна в топ 10 на гастрономическите столици на света

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 03:12 мин.
По света
Запази
bdquoот сувлаки звезди мишленldquo атина попадна топ гастрономическите столици света
Слушай новината

Гръцката столица Атина попадна в класация за 20-те града в целия свят с най-добра храна през 2026 г. изготвяна от международното списание „Тайм аут“, съобщиха гръцки медии.

Класацията е ежегодна и се изготвя въз основа на проведени анкети с общо около 24 000 души в 150 града по света, както и на база на мненията на редактори и експерти. Оценявани са качеството на ресторантите и храненето навън, достъпността на заведенията, кафенетата и баровете, качеството на хранителните магазини и пазари, отношението на жителите към гастрономическата сцена на града и преценката на експертите за развитието ѝ през 2026 г.

Атина заема деветото място в класацията, оглавявана от Лима, столицата на Перу. Следват Банкок (Тайланд), Мексико Сити (Мексико), Лондон (Великобритания), Барселона (Испания), Хошимин (Виетнам), Мелбърн (Австралия), Пекин (Китай). На десето място се подрежда Лисабон, столицата на Португалия. Вътре попадат още Ню Йорк (САЩ), Копенхаген (Дания), Кейп Таун (Южна Африка) и др.

В материал по темата, озаглавен „От сувлаки до звезди Мишлен“, гръцкият информационен сайт „Флаш“ (Flash.gr) посочва, че с попадането си в класацията Атина се е присъединила към „международния гастрономически елит“.

„Атина се откроява в класацията с начина, по който съчетава древното си гастрономическо наследство със съвременните тенденции в творческата кухня. Разположението ѝ на кръстопътя между Европа, Азия и Африка е оформило многообразна кулинарна идентичност, в която традицията непрекъснато се среща с нови влияния“, пише изданието.

В материала се посочва също, че гръцката столица оставя вярна на корените си чрез основните елементи на средиземноморската кухня, сред които са зехтинът, виното и сезонните продукти, но през годините тя е обогатена с много допълнителни вкусове и аромати.

От традиционните таверни до съвременните ресторанти Атина предлага възможности за всеки вкус. Това е допринесло и за международното му признание, като ресторантите в града притежават общо 13 звезди „Мишлен“, припомнят гръцки медии.

Кулинарният пътеводител „Мишлен“ обяви, че разширява присъствието си в Гърция, като към Атина в селекцията за 2026 г. се очаква да се присъединят Солун и Санторини. Новата селекция се очаква да бъде обявена през втората половина на годината.

„Тайм аут“ откроява и сувлакито като задължително кулинарно изживяване за всеки посетител на гръцката столица. Изданието отбелязва, че това е най-емблематичната гръцка улична храна и може да бъде намерена в почти всеки квартал на града.

#гастрономическа столица #сувлаки #Мишлен #Атина #Топ 10 #столица

Последвайте ни

ТОП 24

САМО ЗА БНТ: Говори полицаят, предотвратил самоубийство на момиче
1
САМО ЗА БНТ: Говори полицаят, предотвратил самоубийство на момиче
Държавният глава Илияна Йотова в "Панорама": Ще се кандидатирам за президент
2
Държавният глава Илияна Йотова в "Панорама": Ще се...
След Мондиал 2026: БНТ 3 ще излъчи още пет големи събития пряко
3
След Мондиал 2026: БНТ 3 ще излъчи още пет големи събития пряко
Насилие над деца в ясла в София: След сигнал на родителите е разпоредена проверка
4
Насилие над деца в ясла в София: След сигнал на родителите е...
Катя Ивкова: Не се налага да се предвиждат допълнителни средства за изграждането на Националната детска болница
5
Катя Ивкова: Не се налага да се предвиждат допълнителни средства за...
Елисавета Белобрадова: Това е бюджет за „наши си хора“, нямаме нужда от трети мандат на Радев
6
Елисавета Белобрадова: Това е бюджет за „наши си хора“,...

Най-четени

Испания покори света! "Ла Фурия“ пречупи Аржентина в продълженията и след европейската титла завоюва и световната корона
1
Испания покори света! "Ла Фурия“ пречупи Аржентина в...
В Луковит разкриха незаконен цех за производство на гъби
2
В Луковит разкриха незаконен цех за производство на гъби
Англия се утеши с бронза след спектакъл от голове срещу Франция
3
Англия се утеши с бронза след спектакъл от голове срещу Франция
Адвокатът на Стоян Мавродиев твърди, че няма подпис на банкера под документите за отпускане на кредита от ББР
4
Адвокатът на Стоян Мавродиев твърди, че няма подпис на банкера под...
Предупрежават за измамни съобщения, изпращани от името на "Пътна полиция"
5
Предупрежават за измамни съобщения, изпращани от името на...
Гледайте мачовете на България от турнира Лигата на нациите по БНТ 3
6
Гледайте мачовете на България от турнира Лигата на нациите по БНТ 3

Още от: Балкани

Един и същи румънски пилот на изтребител е свалил и двата дрона, навлезли във въздушното пространство вчера и днес
Един и същи румънски пилот на изтребител е свалил и двата дрона, навлезли във въздушното пространство вчера и днес
Хърватска петролна компания въведе временни ограничения за продажбите на гориво Хърватска петролна компания въведе временни ограничения за продажбите на гориво
Чете се за: 02:02 мин.
Сръбският парламент ще разгледа вот на недоверие към правителството в понеделник Сръбският парламент ще разгледа вот на недоверие към правителството в понеделник
Чете се за: 02:00 мин.
Изтребител обезвреди дрон в румънското въздушно пространство Изтребител обезвреди дрон в румънското въздушно пространство
Чете се за: 00:15 мин.
Древно светилище на над 5000 години разкриха археолози при разкопки в Източна Турция Древно светилище на над 5000 години разкриха археолози при разкопки в Източна Турция
Чете се за: 01:15 мин.
Водни оръдия, сълзотворен газ и сблъсъци с полицията пред албанския парламент (СНИМКИ) Водни оръдия, сълзотворен газ и сблъсъци с полицията пред албанския парламент (СНИМКИ)
Чете се за: 00:40 мин.

Водещи новини

Илияна Йотова ще бъде издигната от инициативен комитет, вицепрезидентът – ясен през есента
Илияна Йотова ще бъде издигната от инициативен комитет,...
Чете се за: 04:57 мин.
У нас
Изборите за президент у нас могат да се проведат между 25 октомври и 22 ноември Изборите за президент у нас могат да се проведат между 25 октомври и 22 ноември
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Похитителят на 11-годишната Наталия остава в ареста Похитителят на 11-годишната Наталия остава в ареста
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
За по-малко от 24 часа петицията за налагане на вето на държавния бюджет събра над 17 000 подписа За по-малко от 24 часа петицията за налагане на вето на държавния бюджет събра над 17 000 подписа
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Елисавета Белобрадова: Това е бюджет за „наши си хора“,...
Чете се за: 05:15 мин.
У нас
Огнената стихия в Европа продължава: Стотици хиляди евакуирани в...
Чете се за: 03:00 мин.
По света
Антон Кутев: Не съм виждал такова озлобление и такава атака срещу...
Чете се за: 07:15 мин.
У нас
„Голямата маса“: Инициативата отново превърна улицата в...
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ