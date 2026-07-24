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Хърватска петролна компания въведе временни ограничения за продажбите на гориво

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Хърватската петролна компания ИНА временно ограничи количеството гориво, което клиентите могат да закупят при едно зареждане, на фона на повишено търсене през туристическия сезон и несигурността на международните енергийни пазари, съобщи хърваткият всекидневник "Ютарни лист".

ИНА въведе ограничение от максимум 300 литра гориво на една транзакция на бензиностанциите си в цялата страна. Мярката не се отнася за обектите по магистралите и е временна, съобщиха от компанията.

От компанията увериха, че рафинерията в Риека работи стабилно и непрекъснато, като произвежда достатъчни количества бензин, дизел и реактивно гориво. Компанията заяви също, че разполага с достатъчни запаси за нормалното снабдяване на пазара.

Мярката ще остане в сила "до второ нареждане".

Подобно ограничение въведе и словенската компания "Петрол" на свои обекти в Хърватия. От "Петрол" не са посочили официално причините за решението, но компанията вече е прилагала подобни мерки в Словения през март, когато след ескалация на напрежението в Близкия изток беше отчетено значително повишено търсене на горива, припомня "Ютарни лист". Тогава от комапнията заявиха, че ограниченията са превантивни и не са свързани с реален недостиг на бензин и дизел.

Междувременно на някои бензиностанции на други оператори в Загреб са въведени ограничения за пълнене на гориво в туби и мобилни резервоари, като клиентите са призовани да зареждат само резервоарите на превозните си средства.

Компаниите посочват, че целта на временните мерки е да се предотврати локален недостиг и да се гарантира равномерното снабдяване на всички потребители в период на засилен туристически трафик и повишена консумация.

#продажба на гориво #временни ограничения #Хърватска петролна компания #летен сезон #новини в Метрото

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