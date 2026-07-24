Хърватска петролна компания въведе временни ограничения за продажбите на гориво

Хърватската петролна компания ИНА временно ограничи количеството гориво, което клиентите могат да закупят при едно зареждане, на фона на повишено търсене през туристическия сезон и несигурността на международните енергийни пазари, съобщи хърваткият всекидневник "Ютарни лист".

ИНА въведе ограничение от максимум 300 литра гориво на една транзакция на бензиностанциите си в цялата страна. Мярката не се отнася за обектите по магистралите и е временна, съобщиха от компанията.

От компанията увериха, че рафинерията в Риека работи стабилно и непрекъснато, като произвежда достатъчни количества бензин, дизел и реактивно гориво. Компанията заяви също, че разполага с достатъчни запаси за нормалното снабдяване на пазара.

Мярката ще остане в сила "до второ нареждане".

Подобно ограничение въведе и словенската компания "Петрол" на свои обекти в Хърватия. От "Петрол" не са посочили официално причините за решението, но компанията вече е прилагала подобни мерки в Словения през март, когато след ескалация на напрежението в Близкия изток беше отчетено значително повишено търсене на горива, припомня "Ютарни лист". Тогава от комапнията заявиха, че ограниченията са превантивни и не са свързани с реален недостиг на бензин и дизел.

Междувременно на някои бензиностанции на други оператори в Загреб са въведени ограничения за пълнене на гориво в туби и мобилни резервоари, като клиентите са призовани да зареждат само резервоарите на превозните си средства.

Компаниите посочват, че целта на временните мерки е да се предотврати локален недостиг и да се гарантира равномерното снабдяване на всички потребители в период на засилен туристически трафик и повишена консумация.