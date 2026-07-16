Представителите на лозаро-винарския сектор повдихнаха въпроса за нелоялната конкуренция от вносни продукти

Представителите на лозаро-винарския сектор поставиха въпроса за нелоялната конкуренция от вносни продукти, които според тях се предлагат на дъмпингови цени. Те настояха за по-ефективен контрол на пазара, както и за засилен мониторинг върху качеството на вината, включително чрез проверки в търговската мрежа. Това беше заявено на среща с министъра на земеделието и храните Пламен Абровски, съобщиха от ведомството. На срещата присъства и заместник-министър Янислав Янчев.

Янчев също посочи, че трябва да има засилен контрол върху вноса на чуждестранни вина, винено и десертно грозде у нас. Бяха обсъдени и възможностите за засилването му.

По време на разговора представители на бранша поставиха въпросите за осигуряване на подкрепа по схемата „de minimis“, предоставяне на компенсации по т.нар. „иранска помощ“, засилване на контрола върху вноса на грозде и вино и реализацията на българската продукция.

Абровски заяви, че министерството има готовност да приложи схемата „de minimis“, ако в бюджета бъдат осигурени необходимите средства. „В момента министерството е в бюджетна процедура. До две седмици ще разполагаме с по-ясна картина за финансовите възможности и тогава ще можем да преценим каква подкрепа може да бъде предоставена на отделните сектори в тази сложна икономическа ситуация“, подчерта той.

По отношение на „иранската помощ“ министърът припомни, че европейските правила позволяват тя да бъде предоставяна единствено като компенсация за разходи за горива и торове. Той информира, че амбицията на министерството е още през този месец да бъде изпратена нотификация до Европейската комисия, така че в началото на септември схемата да бъде одобрена, а плащанията да започнат в началото на октомври. Министър Абровски поясни, че към момента се обсъжда подпомагането да бъде изчислявано по технологични карти при спазване на изискванията на Европейската комисия.

Министър Пламен Абровски увери представителите на сектора, че ведмоството ще продължи да води активен диалог с браншовите организации за намиране на устойчиви решения, които да повишат конкурентоспособността и развитието на българското лозарство и винарство.