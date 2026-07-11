"Епъл" заведе дело срещу "ОупънЕйАй" за кражба на търговски тайни

"Епъл" заведе дело срещу "ОупънЕйАй", разработчика на "ЧатДжиПиТи" (ChatGPT), и двама бивши служители в кражба на търговски тайни в съдебен иск, подаден във федералния съд в Сан Хосе, САЩ, предадоха световните агенции.

Един от двамата бивши служители е Тан Тан, бивш старши дизайнер в "Епъл", който сега е ръководител на отдела за хардуер в "ОупънЕйАй", където играе ключова роля в разработването на ново устройство на софтуерния стартъп.

За разработката на новото си устройство "ОупънЕйАй" нае и Джони Айв, дългогодишният главен дизайнер на "Епъл", който има и значителен принос за дизайна на "айФон" (iPhone) и лаптопите "МакБук" (MacBook).

Тан Тан беше най-високопоставеният служител на "Епъл", преминавал към конкурентната компания. Той е работил в технологичния концерн повече от 20 години и преди да смени работодателя си е отговарял за дизайна на "айФон" и "Епъл Уоч" (Apple Watch).

Другият човек, посочен в съдебния иск, е Чанг Лиу. "Епъл" твърди, че Лиу е бил старши инженер и е работил "по някои от най-чувствителните програми за разработка на продукти на "Епъл", който му е дал достъп до строго поверителна информация и търговски тайни". Компанията обвинява Лиу, наред с другото, в кражба на лаптоп на "Епъл" и незаконен достъп до корпоративна информация, докато е работил за "ОупънЕйАй".

Според исковата молба "Епъл" е стигнала до заключението след разследвания, че Тан е злоупотребил с поверителна информация, принадлежаща на производителя на "айФон", в полза на "ОупънЕйАй".

Наред с другото, той е обвинен, че е подтиквал служители на "Епъл" да носят със себе си компоненти на компанията на интервюта за работа за позиции в "ОупънЕйАй". "Епъл" разглежда това като част от "стратегия" на "ОупънЕйАй" за придобиване на поверителна информация на компанията.

"Епъл" и "ОупънЕйАй" са партньори от няколко години в използването на изкуствен интелект за "i Phone" и други устройства на концерна.

Клиентите на "Епъл" могат да препращат към "ЧатДжиПиТи" общи запитвания, на които вграденият гласов асистент на компанията, "Сири" (Siri), не може да отговори. Според медийни съобщения "ОупънЕйАй" е обмисляла да заведе дело срещу "Епъл" преди няколко месеца, твърдейки, че е налице нарушение на договора, тъй като партньорството се е развило по-лошо, отколкото е очаквала компанията за изкуствен интелект.