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Яник Синер срещу Александър Зверев: новият шампион от "Ролан Гарос“ срещу краля на Уимбълдън

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Спорт
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Финалът на Откритото първенство на Великобритания започва в 18:00 часа българско време, а световният №1 ще преследва защита на титлата срещу германеца, който мечтае за исторически дубъл

Яник Синер срещу Александър Зверев: новият шампион от "Ролан Гарос“ срещу краля на Уимбълдън
Снимка: AP Photo
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Двама от най-добрите тенисисти в света ще определят новия шампион на Уимбълдън. От 18:00 часа българско време световният №1 Яник Синер и Александър Зверев излизат един срещу друг във финала на най-престижния турнир на трева.

За италианеца това е възможност да защити титлата си в Лондон и да спечели пети трофей от Големия шлем. Ако триумфира, Синер ще затвърди доминацията си в мъжкия тенис, след като заедно с Карлос Алкарас двамата ще имат 10 от последните 11 титли от Големия шлем. Единственото изключение е именно Зверев, който преди месец завоюва първата си титла от Големия шлем на "Ролан Гарос“.

Германецът достига до финала на Уимбълдън за първи път в кариерата си, след като елиминира британската сензация Артър Фери. При евентуален успех Зверев ще стане едва седмият тенисист в Откритата ера, който печели в една година "Ролан Гарос“ и Уимбълдън – постижение, което са постигали само легенди като Род Лейвър, Бьорн Борг, Рафаел Надал, Роджър Федерер, Новак Джокович и Карлос Алкарас.

Историята обаче е категорично на страната на Синер. Италианецът е спечелил последните девет мача срещу Зверев, като германецът не е взел дори сет в последните им 14 партии. Последният успех на Зверев срещу световния №1 датира от Откритото първенство на САЩ през 2023 година.

Двамата пристигат в отлична форма. Синер не загуби нито сет след първия кръг на турнира и на полуфинала категорично отстрани седемкратния шампион Новак Джокович. Зверев също впечатли с увереното си представяне, а титлата в Париж сякаш му вдъхна допълнително самочувствие.

"След като спечелиш първата си титла от Големия шлем, вече знаеш, че можеш да го направиш отново. Работих много върху играта си и чувствам, че съм по-добър тенисист“, заяви германецът преди финала.

Синер също очаква изключително тежък двубой.

"Той е много агресивен и играе с огромно самочувствие. Спечели титлата в Париж и това му даде допълнителна увереност. Ще бъде различен мач, защото на тревата разиграванията са по-кратки, а сервисът ще бъде решаващ фактор“, коментира италианецът.

Именно началният удар може да се окаже ключът към успеха. Зверев разполага с един от най-мощните сервиси в тура, но Синер също демонстрира сериозен напредък в този компонент. След като през миналата година реализира 62 аса по време на целия турнир, сега италианецът вече има 113 директни точки от сервис преди финала.

Всички предпоставки сочат към зрелищен сблъсък между двамата най-силни тенисисти през последните седмици. За Синер залогът е защита на титлата и ново доказателство за лидерската му позиция в световния тенис, а за Зверев – възможността да прекъсне неприятната серия срещу италианеца и да запише името си сред най-великите шампиони с дубъл от „Ролан Гарос“ и Уимбълдън в рамките на един сезон.

#Уимбълдън 2026 # Александър Зверев #Яник Синер

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