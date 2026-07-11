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Носкова покори Уимбълдън след финал с обрати срещу Мухова

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Чете се за: 01:42 мин.
Спорт
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Финалът беше изцяло чешки.

Линда Носкова
Снимка: БТА
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Линда Носкова спечели първата титла от Големия шлем в кариерата си, след като триумфира на Уимбълдън в изцяло чешкия финал срещу Каролина Мухова с 6:2, 5:7, 6:3.

21-годишната Носкова изглеждаше на крачка от убедителна победа още във втория сет. След като безпроблемно взе първата част, тя поведе с 5:2 във втората и получи серия от шампионски точки. Точно тогава обаче Мухова показа огромен характер и започна впечатляващ обрат.

По-опитната чехкиня, която преди три години загуби финала на "Ролан Гарос" от Ига Швьонтек, отново демонстрира борбеност на най-голямата сцена. Тя на няколко пъти измъкна подаването си в критични моменти и успя да спечели пет поредни гейма, за да изравни резултата в сетовете.

В решителната трета част Носкова не се пречупи психически. Вместо да позволи инициативата окончателно да премине в ръцете на съперничката ѝ, младата тенисистка отново пое контрола върху двубоя и наложи своя агресивен стил.

След повече от час и 20 минути от първата си шампионска точка Носкова най-сетне сложи край на драмата, като реализира шестия си мачбол. Веднага след последната точка тя се строполи на тревата на Централния корт, изтощена, но вече като новата шампионка на Уимбълдън.

#Уимбълдън 2026 #Линда Носкова

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