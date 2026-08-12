Коко Гоф се класира без игра, Елена Рибакина оцеля в трилър срещу Осака за сблъсък помежду им

Коко Гоф се класира за полуфиналите на силния турнир от сериите WTA 1000 в Торонто, без да излиза на корта за четвъртфиналния си двубой. Съперничката ѝ Белинда Бенчич се оттегли заради контузия в прасеца и така американката продължи директно към битката за място на финала.

Поставената под №4 Гоф ще се изправи срещу Елена Рибакина, която трябваше да премине през далеч по-тежко изпитание. Казахстанката направи обрат срещу Наоми Осака и спечели с 4:6, 7:6(5), 6:4 след 2 часа и 33 минути на корта.

Осака започна по-силно и след пробив взе откриващия сет с 6:4. Японката продължи да контролира събитията и поведе с 4:2 във втората част, но именно тогава Рибакина успя да промени хода на срещата. Тя навакса изоставането си и доведе сета до тайбрек, в който надделя със 7:5.

В решаващата част Рибакина показа здрави нерви, като спаси четири възможности за пробив пред Осака. Впоследствие казахстанката успя да пробие подаването на съперничката си и затвори мача с 6:4.

"Във втория сет се опитах просто да остана близо в резултата, макар че губех“, коментира Рибакина след трудната победа.

За Гоф предстоящият двубой ще бъде 16-и полуфинал в кариерата ѝ на турнир от категория WTA 1000. През настоящия сезон американката вече достигна до финалите в Маями и Рим, но остана без титла и в двете надпревари.

Любопитното е, че Гоф и Рибакина са се срещали само веднъж досега. Това се случва именно в Торонто през 2022 година, когато американката печели след три сета.