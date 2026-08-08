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Швьонтек с обрат срещу Костюк за място на четвъртфиналите

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Спорт
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Бившата номер 1 в света се наложи над поставената под номер 10 украинка с 3:6, 6:1, 6:2.

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Снимка: БГНЕС
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Ига Швьонтек се класира за четвъртфиналите на турнира от сериите WTA 1000 в Торонто след обрат срещу Марта Костюк. Бившата номер 1 в света се наложи над поставената под номер 10 украинка с 3:6, 6:1, 6:2.

Швьонтек започна двубоя трудно и загуби първия сет, след като допусна пробив във всеки от четирите си сервис гейма. Полякинята обаче бързо намери ритъма си и още в началото на втората част поведе с 3:0.

Костюк не успя да отговори на темпото на съперничката си, а Швьонтек затвори сета с 6:1 и изравни резултата.

В решителната трета част полякинята отново проби още в началото. След втори пробив тя увеличи преднината си до 5:1 и окончателно пречупи съпротивата на украинката, за да стигне до победата.

Това бе първи успех за Швьонтек над състезателка от Топ 20 в трисетов мач от септември миналата година.

На четвъртфиналите шампионката от Ролан Гарос ще се изправи срещу победителката от двубоя между двукратната шампионка в Торонто Джесика Пегула и рускинята Диана Шнайдер.

#тенис турнир в Торонто 2026 # Ига Швьонтек #Марта Костюк

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