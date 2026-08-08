Коко Гоф и Наоми Осака продължават към осминафиналите в Торонто

Поставената под номер 4 в схемата Коко Гоф (САЩ) и японката Наоми Осака се класираха за четвъртия кръг на турнира по тенис на твърда настилка в Торонто (Канада) от сериите WТА 1000 с награден фонд 7.43 милиона долара.

Гоф победи без проблеми Мария Сакари (Гърция) с 6:1, 6:4 и за място на четвъртфиналите ще играе срещу руската квалификантка Алина Корнеева.

Номер 11 Наоми Осака надделя над Елизе Мертенс (Белгия) с 6:1, 6:2. Следващата й съперничка ще бъде кандката Лейла Фернандес.

В трети пореден мач Александра Еала игра решаващ сет и за трети пореден път 20-годишната филипинка спечели, побеждавайки американката Кейти МакНали с 6:3, 5:7, 6:4 за два часа и 39 минути, за да достигне до четвъртия кръг. Еала направи ранен пробив, за да вземе първия сет с 6:3. Вторият беше далеч по-оспорван, като двете играчи си размениха по два брейка преди финипинката да пробие отново, за да поведе с 5:4 и да сервира за двубоя. Макнали обаче стигна до обрат, спечелвайки три поредни гейма за 7:5 и изпрати срещата в решаващ сет. Еала бързо си възвърна контрола, пробивайки при първата си възможност в третата част за преднина от 2:0 и успя да запази това предимство до края.

„Мисля, че оцелях днес. Беше толкова трудно. Искам да благодаря на Кейти за страхотния мач. Това е един от онези мачове, които можеха да се развият по всякакъв начин. Всичко се свеждаше до детайли и малко късмет. Беше страхотен двубоя“, каза Еала на корта след успеха.

Победата беше седмата поредна за нея, най-дългата победна серия в кариерата ѝ, след първата ѝ титла на сингъл във Вашингтон по-рано тази седмица.

Следващата й съперничка ще бъде олимпийската шампионка от Токио 2020 и победителка в Торонто от 2015 година Белинда Бенчич. Швейцарката надделя над Тейлър Таунсенд (САЩ) с 6:7(5), 7:6(4), 6:4 след три часа и 24 минути на корта.

Двете изиграха оспорвани два първи сета, решите след тайбрек, а в третата част Бенчич стигна до пробив за 5:4 и при свой сервис затвори двубоя.

„Разбира се, беше много голяма битка. Мисля, че Тейлър играе невероятно и това беше много добър мач от нея. Трябваше ми известно време, за да свикна с играта ѝ и да се опитам да намеря в моята това, което мога. Чувствах се много разочарована в първия сет, но съм щастлива, че не се предадох и мисля, че това е най-важното“, заяви швейцарката.

В друга среща от турнира рускинята Людмила Самсонова спечели срещу Мая Джойнт (Австралия) със 7:5, 6:7(3), 6:2.