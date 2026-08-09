Изабелла Шиникова отстъпи в спора за трофея в Оуренсе

Изабелла Шиникова стана вицешампионка на сингъл на турнира W75 на твърда настилка в Оуренсе (Испания) с награден фонд 60 хиляди долара.

34-годишната българка отстъпи във финалната среща пред Соня Жиенбаева (Казахстан) с 6:7(2), 6:3, 1:6 след час и 51 минути игра.

Шиникова изостана с 2:5 в първия сет, но показа характер и успя да изравни резултата при 5:5. Сетът беше решен в тайбрек, в който казахстанката се наложи със 7:2 точки.

Във втората част българката направи решителен пробив за 4:2 и успя да запази преднината си до края, за да спечели с 6:3 и да изравни резултата в сетовете.

В решителната трета част Шиникова изостана с 0:5 и въпреки усилията си не успя да осъществи нов обрат, като загуби сета с 1:6.

Преди финала Шиникова постигна четири поредни победи в турнира, като на четвъртфиналите елиминира водачката в схемата и бивша №59 в световната ранглиста Греет Минен (Белгия).

Изабелла Шиникова има 27 спечелени титли на сингъл в турнирите от веригата World Tennis Tour. Последните си три трофея българката завоюва през миналата година в Шарм ел Шейх (Египет).