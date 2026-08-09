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Арина Сабаленка и Джесика Пегула аут от Торонто

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Спорт
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Двете отпаднаха в четвъртия кръг.

Арина Сабаленка и Джесика Пегула аут от Торонто
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Поставената под номер 1 в схемата Арина Сабаленка (Беларус) и двукратната шампионка и номер 3 Джесика Пегула (САЩ) отпаднаха в четвъртия кръг на турнира по тенис на твърда настилка в Торонто (Канада) от сериите УТА 1000 с награден фонд 7.43 милиона долара.

Сабаленка беше победена от рускинята Екатерина Александрова, поставена номер 16, със 7:6(3), 4:6, 6:4, за два часа и 29 минути.

Беларускинята, която ще се опита да спечели третата си поредна титла от Откритото първенство на САЩ следващия месец, влезе в мача с баланс от 5 победи и 4 загуби срещу Александрова. Поставената номер 1 започна с ранен пробив, за да поведе с 2:0, но загуби следващите четири гейма, преди да изравни резултата. След това Александрова доминираше в тайбрека, като спечели пет от последните шест точки и взе първата част. Александрова загуби подаването си и даде на Сабаленка преднина от 4:3 във втория сет. Беларускинята удържа сервиса си два пъти, за да изравни резултата. В третия сет Сабаленка удари форхенд в мрежата, допусна пробив и даде възможност на Александрова да вземе аванс от 3:1, която в крайна сметка спечели мача.

„Просто се опитах да изиграя всяка точка, сякаш е последната ми. Опитвах се да поемам колкото се може повече рискове, защото чувствах, че това е единственият начин да създам възможности“, каза 31-годишната рускиня.

Това е третата победа на Александрова над номер 1 в света, след тези над Ига Швьонтек (Маями 2024) и Сабаленка (Доха 2025). Това е и шестото ѝ участие на четвъртфинал в турнир УТА 1000 и първото ѝ от Доха 2025 насам.

На четвъртфиналите Александрова ще се изправи срещу украинката Елина Свитолина, шампионка в Торонто през 2017 година, която победи осмата поставена американка Аманда Анисимова с 6:2, 6:4 за 77 минути.

Шампионката от 2023 и 2024 година Джесика Пегула също напусна надпреварата след поражение от рускинята Диана Шнайдер с 3:6, 3:6.

„Наслаждавам се в Торонто. Чувствам, че кортовете като цяло подхождат на играта ми доста добре. Обичам Торонто. Нямах търпение да се върна тук. Това е едва вторият ми път, но определено харесвам кортовете“, каза Шнайдер след двубоя.

#тенис турнир в Торонто 2026 #Диана Шнайдер #Джесика Пегула #Арина Сабаленка #Екатерина Александрова

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