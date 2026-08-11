Швьонтек продължава възраждането си с впечатляващ успех в Торонто

Ига Швьонтек не прави сезона, с който е свикнала да радва феновете си, но в последните седмици полякинята постепенно започва да намира най-добрата си форма. Поредното доказателство дойде в понеделник вечерта в Торонто.

Поставената под №7 Швьонтек не остави никакви шансове на №15 в схемата Диана Шнайдер, която в предишния кръг бе отстранила Джесика Пегула. Бившата №1 в света спечели с 6:2, 6:1 само за 64 минути и се класира за полуфиналите.

„Чувствам се добре на корта. Знам колко тренирахме и върху какво работихме. Това ми дава увереност. Всичко опира до това в конкретния ден да се намираш в правилното състояние и да го използваш. Затова се опитвам всеки ден да давам най-доброто от себе си, да следвам рутината си и да бъда максимално концентрирана. Определено съм много щастлива, че съм на полуфинал“, заяви Швьонтек след мача.

Победата бе втора за Швьонтек срещу Шнайдер на ниво WTA Tour, а успехът я изведе до 23-ия ѝ полуфинал в турнири от категория WTA 1000.

От въвеждането на формата през 2009 година само Серина Уилямс има по-висок процент достигнати полуфинали в тези турнири. Американката е стигала до тази фаза в 53,1% от участията си, докато показателят на Швьонтек е 48,9%.

Само три тенисистки са достигали до повече полуфинали на WTA 1000 от полякинята – Симона Халеп с 29, Серина Уилямс с 26 и Виктория Азаренка с 24. Швьонтек дели четвъртото място с Агнешка Радванска с по 23.

Пътят на Швьонтек до тази фаза не премина без драматични моменти, включително в мача ѝ от осминафиналите срещу Марта Костюк. В двубоя със Шнайдер обаче полякинята не остави място за интрига.

Тя проби още в първия гейм, бе изключително стабилна на собствен сервис и направи нов пробив за 5:2. Шнайдер допусна серия от грешки от форхенд, а последната от тях сложи край на първия сет.

Втората част се разви по сходен сценарий. Шнайдер показа отделни добри моменти, но Швьонтек реализира пробив за 2:1 и след това не погледна назад. Полякинята спечели последните шест гейма в мача и приключи двубоя малко след изтичането на един час.

„Днес просто следвах плана. Бях много концентрирана. Определено усещам, че съм по-фокусирана. По-лесно следвам тактиката, защото усещам добре топката върху ракетата. Това е приятен турнир, около който няма много шум и можеш наистина да се концентрираш върху работата си. Просто се забавлявам на корта“, коментира Швьонтек на пресконференцията.

На полуфиналите полякинята ще срещне поставената под №9 Елина Свитолина. Украинката стигна до тази фаза след обрат срещу №16 в схемата Екатерина Александрова – 3:6, 6:0, 6:3 за час и 33 минути.

Швьонтек има четири победи в седемте си мача срещу Свитолина, но украинката спечели и двата им двубоя през настоящия сезон – в Индиън Уелс и Рим, и в двата случая след три сета.