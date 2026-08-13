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Наоми Осака се оттегли от участие от силния тенис турнира в Синсинати WТА 1000

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Спорт
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Мястото на Наоми Осака в схемата на турнира в Синсинати ще бъде заето от чехкинята Катерина Синякова. 

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Японската тенисистка Наоми Осака се оттегли от участие от силния тенис турнир в Синсинати WТА 1000 като се позова на натрупаната умора. Това стана, след като азиатката загуби на четвъртфиналите в Торонто от световната номер 2 Елена Рибакина в мач, продължил 2 часа и 36 минути.

28-годишната японка стигна преди това и до полуфиналите на турнира във Вашингтон на 1 август, като изигра седем мача по два или по три сета за по-малко от две седмици.

"Наистина съм тъжна, че трябва да обявя оттеглянето си от турнира в Синсинати тази година заради умора", заяви Осака.

Тя отказа участие в американския турнир и преди година, като преди това бе играла финал в Канада.

Двукратната шампионка от Откритото първенство на САЩ (2018, 2020) със сигурност иска да си почина преди последния турнир от Големия шлем, който започва в Ню Йорк на 30 август.

Мястото на Наоми Осака в схемата на турнира в Синсинати ще бъде заето от чехкинята Катерина Синякова.

#тенис турнир в Синсинати 2026 #Наоми Осака

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