БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Милена Милотинова: Бургас е избран за домакин заради...
Чете се за: 21:15 мин.
Трима арестувани при акция на ГДБОП срещу лихварски групи...
Чете се за: 01:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ИЗВЪНРЕДНО
Бургас ще бъде домакин на музикалния конкурс "Евровизия 2027" * * * Морският град беше избран от БНТ и Европейския съюз за радио и телевизия (EBU) * * * Големият финал ще се проведе на 15 май догодина в "Арена Бургас", а полуфиналите ще бъдат на 11 и 13 май.

Ига Швьонтек ще играе за титлата на турнира в Торонто

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 03:12 мин.
Спорт
Запази

Казахстанката Елена Рибакина ще бъде нейна съперничка във финала

Снимка: БТА
Слушай новината

Полякинята Ига Швьонтек се възстанови от тежка загуба на втория сет, за да спечели в три сета на турнира по тенис за жени в Торонто срещу Елина Свитолина (Украйна) и така да си гарантира първо участие на финал през сезона. Швьонтек спечели с 6:3, 1:6, 6:3 и ще спори за титлата с казахстанката Елена Рибакина, която пък отстрани Коко Гоф (САЩ) с 5:7, 6:2, 6:2.

Двата полуфинала в Торонто бяха местени напред във времето и забавени от падналия дъжд, като в първия сет от това се възползва Швьонтек, спечелила първите четири гейма подред. Но след това във втория всичко се случваше в една посока и Свитолина го спечели с 6:1.

Украинката направи пробив и поведе с 3:2 в решителния сет, но бившата номер едно в света Швьонтек изигра последните четири гейма майсторски, в това число взе и два пробива, за да спечели и срещата.

Рибакина, номер 2 в схемата на турнира на WTA, ще играе за трети път на финал през сезона и също така записва четвъртата победа в три сета на турнира. Тя надделя над Дария Касаткина, Людмила Самсонова и Наоми Осака на четвъртфиналите, за да стигне до първия си финал в това състезание.

Шампионката от финалите на WTA Рибакина е спечелила последните си две срещи срещу Швьонтек, включително триумфа със 7:5, 6:1 на четвъртфиналите на Откритото първенство на Австралия през януари. 27-годишната Рибакина по-късно победи Сабаленка и спечели титлата в Мелбърн.

Но слаб сервис от Рибакина проправи пътя на Гоф да спечели първия сет. Американката контролираше ударите си и сервираше силно, спечелвайки 72,7% от точките при първи сервис в първия сет, и влезе много агресивно и във втория, но казахстанката имаше други идеи. Тя показа защо е двукратна шампионка от Големия шлем и опасен съперник на твърдите кортове.

Силата, която Рибакина демонстрира в ударите си, стана непосилна за американката, на която видимо й липсваха темпо и прецизност. Тя спечели по-малко от 30 % от върнатите топки.

При резултат 2:2 във втория сет, Рибакина спечели четири поредни гейма, за да изравни мача и да осигури трети сет, който се оказа почти същият. Рибакина демонстрира стабилност - не пропускаше и удряше с много мощ. Гоф отново се предаде физически, спечели само 3 точки при втори сервис и беше пробита два пъти в последния сет, което даде шанс на Рибакина да сервира за мача.

#WTA 1000 в Торонто #Елена Рибакина # Коко Гоф #Ига Швьонтек #Елина Свитолина

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

НА ЖИВО: Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам
1
НА ЖИВО: Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам
Гледайте европейското първенство по плуване в Париж по БНТ 3
2
Гледайте европейското първенство по плуване в Париж по БНТ 3
Гледайте световното първенство по художествена гимнастика в ефира на БНТ 1 и БНТ 3
3
Гледайте световното първенство по художествена гимнастика в ефира...
Никола Цолов е сред основните кандидати за място във Формула 1 през 2027 година
4
Никола Цолов е сред основните кандидати за място във Формула 1 през...
Спекула с нощувките за "Евровизия 2027": 25 000 евро за апартамент в Бургас
5
Спекула с нощувките за "Евровизия 2027": 25 000 евро за...
Министърът на туризма за домакинството на Бургас за "Евровизия 2027": Убеден съм, че ще се справим повече от добре
6
Министърът на туризма за домакинството на Бургас за "Евровизия...

Най-четени

Жестокото убийство в Пловдив: Младежите са били Георги повече от час и си купили дюнери с парите му
1
Жестокото убийство в Пловдив: Младежите са били Георги повече от...
На 12 август предстои пълно слънчево затъмнение
2
На 12 август предстои пълно слънчево затъмнение
Убийство край Слънчев бряг: Мъж е намушкан с нож, заподозреният се опитал да избяга
3
Убийство край Слънчев бряг: Мъж е намушкан с нож, заподозреният се...
Двете момичета от групата, задържана за убийството на Георги в Пловдив, обжалват ареста си
4
Двете момичета от групата, задържана за убийството на Георги в...
НА ЖИВО: Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам
5
НА ЖИВО: Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам
Румен Радев след заседание на Съвета по сигурността: Дрон е нахлул в българското въздушно пространство
6
Румен Радев след заседание на Съвета по сигурността: Дрон е нахлул...

Още от: WTA

Първа титла за Ига Швьонтек през 2026 г., полякинята триумфира в Торонто
Първа титла за Ига Швьонтек през 2026 г., полякинята триумфира в Торонто
Наоми Осака се оттегли от участие от силния тенис турнира в Синсинати WТА 1000 Наоми Осака се оттегли от участие от силния тенис турнира в Синсинати WТА 1000
Чете се за: 01:22 мин.
Коко Гоф се класира без игра, Елена Рибакина оцеля в трилър срещу Осака за сблъсък помежду им Коко Гоф се класира без игра, Елена Рибакина оцеля в трилър срещу Осака за сблъсък помежду им
Чете се за: 02:02 мин.
Швьонтек продължава възраждането си с впечатляващ успех в Торонто Швьонтек продължава възраждането си с впечатляващ успех в Торонто
Чете се за: 03:47 мин.
Елена Рибакина, Коко Гоф и Наоми Осака са на четвъртфинали на тенис турнира от сериите WТА 1000 в Торонто Елена Рибакина, Коко Гоф и Наоми Осака са на четвъртфинали на тенис турнира от сериите WТА 1000 в Торонто
Чете се за: 03:25 мин.
Изабелла Шиникова отстъпи в спора за трофея в Оуренсе Изабелла Шиникова отстъпи в спора за трофея в Оуренсе
Чете се за: 01:27 мин.

Водещи новини

НА ЖИВО: Премиерът Румен Радев отговаря на актуални въпроси
НА ЖИВО: Премиерът Румен Радев отговаря на актуални въпроси
Чете се за: 00:20 мин.
У нас
ДАРА ще получи пожизнен семеен билет за музеите и археологическите обекти в Бургаско ДАРА ще получи пожизнен семеен билет за музеите и археологическите обекти в Бургаско
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Милена Милотинова: Бургас е избран за домакин заради най-силна цялостна кандидатура Милена Милотинова: Бургас е избран за домакин заради най-силна цялостна кандидатура
Чете се за: 21:15 мин.
У нас
Васил Терзиев за домакинството на "Евровизия 2027": Свикнал съм с критиката, поздравявам Бургас Васил Терзиев за домакинството на "Евровизия 2027": Свикнал съм с критиката, поздравявам Бургас
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Поморие отбеляза домакинството на Бургас за "Евровизия...
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
След жестокото убийство: В Кричим се прощават с Георги Кузев
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Трима арестувани при акция на ГДБОП срещу лихварски групи в...
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Дейв Гудман, ЕBU: Очакваме един фантастичен конкурс с българско...
Чете се за: 04:45 мин.
Общество
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ