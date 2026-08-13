Ига Швьонтек ще играе за титлата на турнира в Торонто

Полякинята Ига Швьонтек се възстанови от тежка загуба на втория сет, за да спечели в три сета на турнира по тенис за жени в Торонто срещу Елина Свитолина (Украйна) и така да си гарантира първо участие на финал през сезона. Швьонтек спечели с 6:3, 1:6, 6:3 и ще спори за титлата с казахстанката Елена Рибакина, която пък отстрани Коко Гоф (САЩ) с 5:7, 6:2, 6:2.

Двата полуфинала в Торонто бяха местени напред във времето и забавени от падналия дъжд, като в първия сет от това се възползва Швьонтек, спечелила първите четири гейма подред. Но след това във втория всичко се случваше в една посока и Свитолина го спечели с 6:1.

Украинката направи пробив и поведе с 3:2 в решителния сет, но бившата номер едно в света Швьонтек изигра последните четири гейма майсторски, в това число взе и два пробива, за да спечели и срещата.

Рибакина, номер 2 в схемата на турнира на WTA, ще играе за трети път на финал през сезона и също така записва четвъртата победа в три сета на турнира. Тя надделя над Дария Касаткина, Людмила Самсонова и Наоми Осака на четвъртфиналите, за да стигне до първия си финал в това състезание.

Шампионката от финалите на WTA Рибакина е спечелила последните си две срещи срещу Швьонтек, включително триумфа със 7:5, 6:1 на четвъртфиналите на Откритото първенство на Австралия през януари. 27-годишната Рибакина по-късно победи Сабаленка и спечели титлата в Мелбърн.

Но слаб сервис от Рибакина проправи пътя на Гоф да спечели първия сет. Американката контролираше ударите си и сервираше силно, спечелвайки 72,7% от точките при първи сервис в първия сет, и влезе много агресивно и във втория, но казахстанката имаше други идеи. Тя показа защо е двукратна шампионка от Големия шлем и опасен съперник на твърдите кортове.

Силата, която Рибакина демонстрира в ударите си, стана непосилна за американката, на която видимо й липсваха темпо и прецизност. Тя спечели по-малко от 30 % от върнатите топки.

При резултат 2:2 във втория сет, Рибакина спечели четири поредни гейма, за да изравни мача и да осигури трети сет, който се оказа почти същият. Рибакина демонстрира стабилност - не пропускаше и удряше с много мощ. Гоф отново се предаде физически, спечели само 3 точки при втори сервис и беше пробита два пъти в последния сет, което даде шанс на Рибакина да сервира за мача.