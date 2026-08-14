Първа титла за Ига Швьонтек през 2026 г., полякинята триумфира в Торонто

Полякинята Ига Швьонтек спечели първата си титла за 2026 година, като на финала на турнира в Торонто имаше пълна доминация над Елена Рибакина от Казахстан и се наложи с 6:2, 6:3.

Швьонтек, който е спечелила шест турнира от Големия шлем и е бивша номер 1 в световния тенис, не беше стигала до финал през този сезон, а защитата на титлата й на Уимбълдън бе спряна още в третия кръг. Те победи световната номер 2 в момента Рибакина, който е и шампионка от Откритото първенство на Австралия. Този успех ще позволи на полякинята да се изкачи от осмо на пето място в ранглистата на WТА.

"Това означава много за мен", каза Швьонтек, която спечели своята 12-а титла от турнирите от WТА 1000.

"Последните месеци не бяха лесни. Наистина съм щастлива, че се концентрирах върху прогреса си и подобрих играта си, въпреки мнението на много хора за мен всеки ден в интернет", заяви 25-годишната шампионка. "Не е лесно да се справя с всичко това. Щастлива съм, че реалността е различна. Има хора, които ме познават много добре и които ме подкрепят всяка седмици, всеки ден. Така че благодаря на екипа ми", добави тя.

Рибакина, която бе останала на корта до 1 часа след полунощ, за да спечели срещу американката Коко Гоф на полуфинала, имаше трудно начало на мача, като позволи на Швьонтек да я пробие след две двойни грешки. След това тя спечели два гейма на свой сервис, но след като пропусна две точки за пробив в шестия гейм, отново отстъпи подаването си на Швьонтек. Така Рибакина загуби първата част само за малко повече от 20 минути.

Полякинята на практика нямаше сериозна съпротива и във втория сет, като взе контрола и поведе с 3:2 след пробив, а след това направи и втори в последния гейм на срещата след успешен ретур при втория си мачбол.