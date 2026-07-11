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Елизара Янева ще бъде първа ракета на България от понеделник

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БГНЕС
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Спорт
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След успеха Янева ще скочи с 9 места до рекордното за нея 194-то място в ранглистата, а Виктория Томова отстъпва с 30 позиции и ще бъде 204-та в класацията

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19-годишната Елизара Янева ще стане първа ракета на България в понеделник. Това ще се случи благодарение на това, че 19-годишната пловдивчанка се поздрави с първа победа в кариерата си на пресявките на "мейджър", достигайки до втория квалификационен кръг на Уимбълдън. В същото време Виктория Томова отпадна още на старта.

След успеха Янева ще скочи с 9 места до рекордното за нея 194-то място в ранглистата, а Томова отстъпва с 30 позиции и ще бъде 204-та в новото издание на класацията. Томова не успя да защити точките си от достигането до втория кръг на основната схема през миналия сезон. 31-годишната Томова бе водещата българска тенисистка в последните 7 години (с малки прекъсвания), а върховото й класиране е №46 от 29 юли 2024 г.

Преди това Цветана Пиронкова цели 11 години заемаше ролята на първа ракета. Тя достигна до №31 в света през 2010-та, когато достигна до 1/2-финалите на Уимбълдън. Така Томова не само вече ще е втора ракета на България от следващата седмица, но и ще напусне топ 200 за пръв път от 2019-та година насам.

#Елизара Янева #Виктория Томова

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