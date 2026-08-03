Българските девойки до 18 години започнаха с поражение финалите на европейското отборно първенство

Националният отбор на България по тенис за девойки до 18 години стартира с поражение участието си във финалите на най-добрите осем отбора в Европа, които се провеждат във френския град Гранвил. Българките загубиха с 0:2 победи от състава на Сърбия и ще продължат участието си в срещите за разпределение на местата от пето до осмо.

В първия двубой на сингъл Елеонора Тонева отстъпи с 1:6, 2:6 пред Лана Вирц, а след това Валерия Гърневска не успя да се противопостави на осмата в световната ранглиста при девойките Анастасия Цветкович и загуби с 0:6, 0:6.

Утре българският тим ще се изправи срещу загубилия от двубоя между Испания и Чехия в спор за класиране между пето и осмо място.

Съставът на България включва Валерия Гърневска, Елеонора Тонева и Моника Господинова, а капитан на отбора е Венцислав Чолаков.

Любопитното е, че именно в Гранвил България спечели две поредни европейски титли при девойките до 18 години през 2022 и 2023 година. В исторически план страната ни има общо четири европейски отборни титли в различните възрастови групи при девойките.