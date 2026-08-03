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България разгроми Япония на старта на световното първенство до 14 години

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Спорт
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Националният ни отбор започна с категоричен успех с 3:0 победи в Чехия, а утре ще се изправи срещу Швейцария в битка за място в елиминациите

България разгроми Япония на старта на световното първенство до 14 години
Снимка: bgtennis.bg
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Националният отбор на България за юноши до 14 години стартира по впечатляващ начин участието си на световното първенство в Простейов (Чехия), след като постигна убедителна победа с 3:0 над Япония в първия си двубой от група А.

Българските таланти направиха силен старт още в срещите на сингъл. Александър Борисов се справи с Нанато Агуи след 6:3, 6:3, а Бруно Дженев донесе решаващата втора точка с успех над Рьома Хотелие – 6:4, 4:6, 10:3.

В двубоя на двойки Борисов и Дженев показаха характер, като спасиха два мачбола в шампионския тайбрек, преди да надделеят над Нанато Агуи и Саку Агуи с 6:4, 3:6, 14:12 и да оформят крайното 3:0 в полза на България.

Националният ни тим е в състав Бруно Дженев, Александър Борисов и Емил Алексиев, а капитан е Серафим Грозев. Във втория си мач от груповата фаза българите ще се изправят срещу Швейцария, която стартира с победа над Мароко с 2:1.

Това е четвърто участие на България на световно първенство за юноши до 14 години. Най-доброто класиране на страната ни остава петото място през 2019 година, а настоящият състав ще се опита да надгради доброто начало и да си осигури място сред осемте най-добри отбора в света.



#световно първенство по тенис за юноши до 14 г. в Чехия #национален отбор на България по тенис за юноши до 14 г.

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