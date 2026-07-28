Новак Джокович и Арина Сабаленка ще играят смесени двойки на US Open

Световната №1 при жените Арина Сабаленка и 24-кратният шампион в турнирите от Големия шлем Новак Джокович ще си партнират при смесените двойки на US Open, съобщиха организаторите на обновената надпревара, която се завръща за втора поредна година на кортовете в Ню Йорк.

Италианският тандем Сара Ерани/Андреа Вавасори ще защитава титлите си от 2025, а останалите дуети включват Ига Швьонтек/Каспер Рууд, Елена Рибакина/Тейлър Фриц, Наоми Осака/Кей Нишикори и Джесика Пегула/Джак Дрейпър.

Турнирът по смесени двойки отново ще се проведе в седмицата преди мачовете от основната схема - между 24-26 август. Крайният срок за заявки за участие е 17 август.

Миналата година Ерани и Вавасори се справиха на финала с Швьонтек и Рууд.