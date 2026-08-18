Яник Синер под въпрос за US Open

Яник Синер може да пропусне US Open. Причината е, че италианецът страда от контузия в рамото, твърди La Gazzetta dello Sport.

Той се завърна в Торино в понеделник, където започна възстановяването си от контузия на коляното и проведе първата си закрита тренировка. 25-годишният тенисист ще премине през допълнителни прегледи, след което ще бъде взето окончателно решение за участието му на Откритото първенство на САЩ. Неговият отбор не иска да рискува здравето му. Ако тестовете не покажат, че коляното му е напълно здраво, Синер ще пропусне турнира.

Петкратният шампион от Големия шлем е извън състезанията от юли поради контузия на коляното.

Откритото първенство на САЩ през 2026 г. ще се проведе в Ню Йорк от 30 август до 13 септември.