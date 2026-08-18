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Яник Синер под въпрос за US Open

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Чете се за: 00:55 мин.
Спорт
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Контузия спира италианеца за участие на последния турнир от Големия шлем за годината.

Яник Синер
Снимка: БТА
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Яник Синер може да пропусне US Open. Причината е, че италианецът страда от контузия в рамото, твърди La Gazzetta dello Sport.

Той се завърна в Торино в понеделник, където започна възстановяването си от контузия на коляното и проведе първата си закрита тренировка. 25-годишният тенисист ще премине през допълнителни прегледи, след което ще бъде взето окончателно решение за участието му на Откритото първенство на САЩ. Неговият отбор не иска да рискува здравето му. Ако тестовете не покажат, че коляното му е напълно здраво, Синер ще пропусне турнира.

Петкратният шампион от Големия шлем е извън състезанията от юли поради контузия на коляното.

Откритото първенство на САЩ през 2026 г. ще се проведе в Ню Йорк от 30 август до 13 септември.

#US Open 2026 #Яник Синер

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