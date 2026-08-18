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Сестрите Уилямс приключиха още в първия кръг на двойки в Синсинати

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Спорт
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Серина и Винъс не успяха срещи Марта Костюк и Пейтън Стърнс.

сестрите уилямс приключиха първия кръг двойки синсинати
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Сестрите Серина и Винъс Уилямс играха заедно в надпревара на двойки за пръв път, откакто взеха участие в Откритото първенство на САЩ по тенис през 2022 година и загубиха оспорван мач в първия кръг на турнира на твърди кортове в Синсинати.

Американските тенисистки, които получиха "уайлд кард" от организаторите, отстъпиха на Марта Костюк (Украйна) и Пейтън Стърнс (САЩ) с 2:6, 6:1, 8-10 за час и 19 минути.

След загубения първи сет, сестрите Уилямс спечелиха по убедителен начин втория и пратиха срещата в дълъг тайбрек. В него те бяха близо до това да преодолеят дефицит от 0-6 точки, достигайки до резултат 8:9, преди двойна грешка на Винъс да сложи край на първото им участие като дует в турнир извън Големия шлем, откакто двете играха в италианската столица Рим през 2016 година.

Серина не беше играла в професионалния тур от 2022 година преди завръщането си по-рано през лятото. Двете планираха да играят заедно на "Уимбълдън", но трябваше да се откажат, след като по-младата от двете сестри - Серина, контузи коляното си по време на загубата си на сингъл в британския турнир от Шлема.

"В крайна сметка намерихме пътя си една към друга. Това е първият случай, в който играем заедно то толкова много време. Беше страхотно да го направим", коментира Винъс Уилямс след срещата, цитирана от АП.

Двете имат 14 титли от Големия шлем на двойки и общо 22 от тура, а заедно са спечелили и три олимпийски златни медала.

#тенис турнир в Синсинати 2026 #Пейтън Стърнс #Серина Улиямс #Марта Костюк #Винъс Уилямс

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