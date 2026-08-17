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Сабаленка се измъкна в Синсинати, Гоф показа характер за пълен обрат

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Спорт
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Тежките условия за игра в Охайо затрудниха допълнително тенисистките.

арина сабаленка удължи победната серия хард уверено стартира торонто
Снимка: AP Photo
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Световната №1 Арина Сабаленка се класира за третия кръг на турнира в Синсинати. Беларускинята преодоля австралийката Талия Гибсън с 6:2, 7:6 (2) за час и 54 минути. Двубоят се проведе при изключително тежки условия в Охайо, като високите температури и силният вятър допълнително усложниха задачата на двете тенисистки.

Сабаленка изглеждаше близо до убедителна победа, след като взе първия сет с 6:2. Във втория обаче Гибсън оказа далеч по-сериозна съпротива. Австралийката дори стигна до възможност да удължи мача, след като Сабаленка пропусна пет мачбола в 12-ия гейм.

В тайбрека обаче водачката в схемата не остави съмнения и го спечели с 7:2, за да сложи край на двубоя. Беларускинята завърши срещата с впечатляващите 13 аса.

„В момента просто съм супер изморена. Беше много горещо. Надявам се да се хидратирате. Времето е наистина лудо“, заяви Сабаленка след мача.

В третия кръг тя ще се изправи срещу китайката Синюй Ван, която направи обрат срещу Дона Векич – 3:6, 6:1, 6:4.

Шампионката от 2023 година и №4 в схемата Коко Гоф също намери място в третия кръг след труден обрат срещу Людмила Самсонова.

Американката загуби първия сет с 2:6, но постепенно намери ритъма си и спечели втория с 6:4. Ключовият момент дойде в десетия гейм, когато Гоф направи пробив и прати мача в решаващ сет.

Там американката вече бе пълен господар на корта. Тя спечели последните пет гейма и стигна до крайното 2:6, 6:4, 6:1 след два часа и пет минути. Това бе пета победа в пет мача за Гоф срещу Самсонова, както и нейният 20-и успех за сезона на твърди кортове. Следващата съперничка на американката ще бъде сънародничката ѝ Ан Ли, която се справи с Шуай Чжан със 7:5, 6:3.

№8 в схемата Елина Свитолина трябваше да премине през сериозно изпитание срещу Тереза Валентова, но в крайна сметка украинката се наложи с 3:6, 7:6(5), 6:0. В третия кръг Свитолина ще срещне китайката Сию Ван, която отстрани Лейла Фернандес с 3:6, 6:2, 6:2.

№10 Марта Костюк също продължава напред след победа над представителката на домакините София Кенин с 4:6, 6:3, 7:5. Украинката ще играе със сънародничката си Слоун Стивънс, която елиминира №24 Анастасия Потапова с 6:2, 6:4.

#тенис турнир в Синсинати 2026 #Коко Гоф #Арина Сабаленка

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