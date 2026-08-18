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Александър Зверев изстрада мястото си в следващата фаза на турнира в Синсинати

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Чете се за: 02:52 мин.
Спорт
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Представителят на Германия мина пред доста трудности срещу Терънс Атман.

Александър Зверев изстрада мястото си в следващата фаза на турнира в Синсинати
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Водачът в схемата Александър Зверев (Германия) се класира за четвъртия кръг на турнира по тенис на твърда настилка от от сериите „Мастърс“ в Синсинати (САЩ) с награден фонд 9 415 725 долара.

Финалистът от „Уимбълдън“ Зверев победи французина Терънс Атман 7:6(4), 7:6(6) за два часа и десет минути игра в третия кръг.

Следващият противник на представителя на Германия ще бъде 18-ият в схемата американец Томи Пол, който елиминира Адолфо Даниел Вайехо (Парагвай) след обрат с 3:6, 6:3, 6:4 в двубой, продължил два часа и 18 минути.

Атман започна доста по-добре и бързо поведе с 3:0, преди Зверев да изравни за 3:3 и да се наложи в сета след тайбрек. Александър Зверев спаси ранна точка за пробив във втория сет и изглеждаше по-комфортно, но не успя да осъществи пробив и мачът бе решен след втори тайбрек.

Петият поставен Алекс де Минор (Австралия) преодоля Артър Фери (Великобритания) със 7:5, 7:6(3) за два часа и шест минути игра, а в четвъртия кръг очаква сблъсък с французина Артюр Фис.

Фери не успя да повтори геройството си от „Уимбълдън“, отбелязвайки завръщането си на корта с поражение в три сета. Британецът, който се изстреля в топ 50 на световната ранглиста след зашеметяващото си представяне в Лондон по-рано тази година, игра първия си мач, откакто серията му беше прекратена от Александър Зверев.

Де Минор водеше с 5:1 във втория сет, но допусна обрат до 6:5 в полза на Артър Фери, преди в крайна сметка австралиецът да стигне до успеха след тайбрек.

21-ият в схемата Артюр Фис пък се наложи над деветия поставен Иржи Лехечка (Чехия) с 6:1, 6:7(7), 6:3 в мач, продължил час и 56 минути.

Седмият поставен италианец Флавио Коболи отстрани 28-ия в схемата Александър Блокс от Белгия със 7:5, 4:6, 7:5 и си осигури сблъсък с испанеца Рафаел Ходар в следващия етап. Ходар, 12-и поставен в Синсинати, беше убедителен срещу 22-ия в схемата Алехандро Табило (Чили) за 6:2, 6:1.

14-ият в схемата чех Якуб Меншик се справи с представителя на Австралия Ринки Хиджиката с 6:3, 6:4, а в четвъртия кръг ще играе срещу аржентинеца Тиаго Агустин Тиранте, който постигна успех срещу испанеца Мартин Ландалусе със 7:6(5), 7:6(4).

#тенис турнир в Синсинати 2026 #Терънс Атман #Александър Звезрев

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