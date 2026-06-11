Италия ще играе с домакина Китай на финалите на турнира "Били Джийн Кинг Къп"

Италия ще започне защитата на титлата си в отборния турнир по тенис за жени "Били Джийн Кинг Къп“ срещу домакина Китай.

Поставеният под номер 2 тим на Великобритания ще се изправи срещу Чехия на четвъртфиналите, които ще се проведат в Шънчжън през месец септември.

Номер 3 Украйна и Белгия ще играят един срещу друг на четвъртфиналите, а победителят ще спори срещу Италия или Китай на полуфиналите.

Казахстан излиза срещу номер 4 Испания в другия четвъртфинал, стана ясно след тегления жребий.

Всеки двубой ще се състои от два сингъла и един мач на двойки. Четвъртфиналите ще започнат на 22 септември, а финалът ще бъде пет дни по-късно в "Shenzhen Bay Sports Centre Arena".