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ОТНОВО КАТАСТРОФА НА АМ "ТРАКИЯ"

Окръжният съд в Бургас ще гледа утре мярката на обвиняемия за тежката катастрофа на АМ „Тракия“

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
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Окръжният съд в Бургас ще разгледа утре искането на прокуратурата за налагане на постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“ на 56-годишния шофьор на тежкотоварния камион, причинил тежката катастрофа на автомагистрала „Тракия“ край Карнобат.

Мъжът е привлечен като обвиняем за това, че по непредпазливост е причинил смъртта на 40-годишен мъж и е нанесъл телесни повреди на още двама души. Катастрофата стана, след като тежкотоварният камион премина през разделителната мантинела, навлезе в насрещното платно и се блъсна в два леки автомобила.

С постановление на прокуратурата шофьорът е задържан за срок до 72 часа. Днес съдът ще реши дали да му бъде наложена постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“ до приключване на разследването.

#мярка на обвиняемия #Окръжен съд #Бургас #АМ Тракия #тежка катастрофа

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